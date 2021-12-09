В Амурской области откроется четвертый центр «IT-куб»

В Амурской области откроется четвертый центр «IT-куб» Минпросвещения России, сообщает пресс-служба Правительства Амурской области.

В рамках национального проекта «Образование» он будет запущен в Белогорске к началу нового учебного года.

«В Приамурье в центрах цифрового творчества детей «IT-куб» уже занимаются школьники Благовещенска, Свободного и Тынды. Осваивать языки программирования с 2022 года смогут и белогорские школьники. В современном мире знания информационных технологий необходимы в любой сфере деятельности, на этом сегодня завязана любая отрасль. Область нацелена на подготовку высококвалифицированных специалистов для цифровой экономики. Для этого и создается соответствующая материально-техническая база», – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

В центре будут обучаться 400 ребят в возрасте от 8 до 18 лет.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.