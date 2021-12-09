В Англии нашли останки человека, который был распят на кресте во II веке

Вадим Карасев

Во время раскопок на месте строительства жилого дома в Фенстентоне, графство Кембриджшир, археологи нашли захоронения 48 человек времен Римской Британии. В пяточной кости одного из них был обнаружен вбитый железный гвоздь. Ученые предполагают, что этот человек был казнен на кресте. Это первое физическое свидетельство распятия в Северной Европе и четвертое на всей территории Римской империи.

Фото: Adam Williams

Скелет принадлежит мужчине. На момент смерти ему было от 25 до 35 лет. Он был похоронен со скрещенными на груди руками, в могиле с некой деревянной конструкцией, возможно, надгробием, на одном из пяти кладбищ вокруг недавно открытого римского поселения в Фенстентоне. Анализ ДНК показывает, что он не был генетически связан ни с одним из других тел, найденных на этом участке, но принадлежал к коренному населению. Радиоуглеродный анализ показал возраст между 130 и 360 годами нашей эры.

Торчащий в пяточной кости железный гвоздь сначала не был замечен археологами, так как выдавался наружу всего на пару сантиметров, а сама кость была покрыта слоем почвы. Лишь при исследовании останков в лаборатории гвоздь был обнаружен. Археолог Корина Дахиг (Corinne Duhig) из Кембриджского университета пришла к выводу, что это свидетельство казни через распятие и гвоздь был вбит в вертикальный брус креста.

Самым необычным ученые называют то, что тело казненного было кем-то снято с креста, доставлено в поселение и погребено вместе с другими покойниками. Причины казни и личности этого человека вряд ли когда-нибудь станут известны, но обычно римляне приговаривали к распятию осужденных рабов, мятежников и представителей низших классов. Специалисты по физической антропологии по состоянию костей голени определили, что погребенный человек при жизни долго носил кандалы.

Фото: Adam Williams

Другие находки в поселении в Фенстентоне включают в себя необычные доказательства промышленной обработки костей крупного рогатого скота, возможно, для изготовления косметики и мыла.