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В Брянске откроют первый в городе центр «IT-куб»

В Брянске откроют первый в городе центр «IT-куб»

В Брянске в этом году откроют первый в городе центр цифрового образования «IT-куб» Минпросвещения России, сообщает сетевое издание «Брянская губерния».

Центр создан в рамках нацпроекта «Образование».

Более 400 ребят от 7 до 18 лет будут учиться разрабатывать приложения для мобильных устройств, осваивать языки программирования, создавать виртуальную реальность.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.  

# Общество
По материалам: edu.ru

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