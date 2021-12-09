В Chivalry 2 можно поиграть бесплатно на Xbox One и Xbox Series X | S





Разработчики игры Chivalry 2 анонсировали проведение акции «Бесплатные выходные» уже в ближайшие дни. С 9 по 12 декабря в Chivalry 2 можно будет играть бесплатно на всех платформах: Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.

Напомним, что игра Chivalry 2 является новинкой, релиз проекта состоялся всего несколько месяцев назад на приставках Xbox. Игра получила неплохие оценки от критиков, ее рейтинг на Opencritic на уровне в 82 балла из 100, 86% рецензентов рекомендуют проект.

Chivalry 2 — это многопользовательский слэшер от первого лица, в котором игрокам предстоит участвовать в массовых средневековых сражениях. Игра имеет русскую локализацию (текст) и кроссплатформенный мультиплеер, что позволяет в рамках «Бесплатных выходных» сразиться игрокам на различных платформах. Chivalry 2 оптимизирован до приставок Xbox Series X | S.

Chivalry 2

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Возвращение на уникальное средневековое поле боя.

Chivalry 2 — это многопользовательский слэшер от первого лица, вдохновленный средневековы…

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