Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Game Pass стала доступна игра One Piece: Pirate Warriors 4

В Game Pass стала доступна игра One Piece: Pirate Warriors 4


Подписка Xbox Game Pass пополнилась сегодня новой игрой — на приставках Xbox One, Xbox Series X | S. Это проект издательства Bandai Namco — игра One Piece: Pirate Warriors 4. В нее уже сейчас можно играть по подписке Xbox Game Pass.

Игра One Piece: Pirate Warriors 4 вышла в апреле 2020 года. У нее средние оценки от критиков, на данный момент рейтинг One Piece: Pirate Warriors 4 на сайте Metacritic находится на уровне в 75 баллов из 100. Рецензенты отмечают, что игра One Piece: Pirate Warriors 4 создана, в первую очередь, для фанатов серии, и геймплей не предлагает ничего нового.

В One Piece: Pirate Warriors 4 есть русский язык (субтитры).


Watch this video on YouTube

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4

Серия PIRATE WARRIORS — это результат успешного слияния популярного аниме ONE PIECE с захватывающим игровым процессом серии WARRIORS. На сег…
Перейти в Microsoft Store

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

В Game Pass стала доступна игра One Piece: Pirate Warriors 4
В Game Pass стала доступна игра One Piece: Pirate Warriors 4
В Halo Infinite игроки столкнулись с некоторыми проблемами
В Halo Infinite игроки столкнулись с некоторыми проблемами
Почему березу никогда не использовали в строительстве домов, хотя в России ее много
Почему березу никогда не использовали в строительстве домов, хотя в
Полезные свойства толокнянки и сферы её применения
Полезные свойства толокнянки и сферы её применения
Полиция разыскивает жительницу Ачинска, похитившую деньги из банка
Полиция разыскивает жительницу Ачинска, похитившую деньги из банка
Предприниматели украсят Иркутск к Новому году в специальном стиле
Предприниматели украсят Иркутск к Новому году в специальном стиле
Пресс-конференция мэра Иркутска Руслана Болотова: трансляция
Пресс-конференция мэра Иркутска Руслана Болотова: трансляция
Игорь Кобзев одобрил готовящийся законопроект о введении QR-кодов
Игорь Кобзев одобрил готовящийся законопроект о введении QR-кодов
Метроидвания с ручной рисовкой Afterimage выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S
Метроидвания с ручной рисовкой Afterimage выйдет на Xbox One и Xbox
Разработчики Arcade Paradise показали новый трейлер проекта
Разработчики Arcade Paradise показали новый трейлер проекта
Halo Infinite и Хаби Лейм в новой рекламе Xbox Series S
Halo Infinite и Хаби Лейм в новой рекламе Xbox Series S
Эксклюзивные бонусы в Halo Infinite для подписчиков Game Pass Ultimate уже доступны
Эксклюзивные бонусы в Halo Infinite для подписчиков Game Pass

Топ на сегодня

Вышло крупное обновление Operation: Warlord для Insurgency: Sandstorm на Xbox
Вышло крупное обновление Operation: Warlord для Insurgency: Sandstorm
Особенности выбора сварочных материалов
Особенности выбора сварочных материалов
Dress Code. В Санта-Монике прошла премия People's Choice Awards. Среди гостей — Ким Кардашьян, Кристина Агилера, Холли Берри
Dress Code. В Санта-Монике прошла премия People's Choice Awards.
Christina – профессиональная косметика
Christina – профессиональная косметика
Миллиардер Эрик Шмидт стал стратегическим советником Chainlink Labs
Миллиардер Эрик Шмидт стал стратегическим советником Chainlink Labs

Еще по теме

Эти 12 игр добавят в Game Pass в первой половине декабря
Эти 17 игр выйдут на Xbox на следующей неделе (7-10 декабря) + релизы в Game Pass
Японская демо-версия Dynasty Warriors 9 Empires стала доступна на Xbox
Официально: Before We Leave добавят в Game Pass в день релиза