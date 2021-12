В Game Pass стала доступна игра One Piece: Pirate Warriors 4





Подписка Xbox Game Pass пополнилась сегодня новой игрой — на приставках Xbox One, Xbox Series X | S. Это проект издательства Bandai Namco — игра One Piece: Pirate Warriors 4. В нее уже сейчас можно играть по подписке Xbox Game Pass.

Игра One Piece: Pirate Warriors 4 вышла в апреле 2020 года. У нее средние оценки от критиков, на данный момент рейтинг One Piece: Pirate Warriors 4 на сайте Metacritic находится на уровне в 75 баллов из 100. Рецензенты отмечают, что игра One Piece: Pirate Warriors 4 создана, в первую очередь, для фанатов серии, и геймплей не предлагает ничего нового.

В One Piece: Pirate Warriors 4 есть русский язык (субтитры).

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4

Watch this video on YouTube

Серия PIRATE WARRIORS — это результат успешного слияния популярного аниме ONE PIECE с захватывающим игровым процессом серии WARRIORS. На сег…

Перейти в Microsoft Store