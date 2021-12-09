В Halo Infinite игроки столкнулись с некоторыми проблемами





Вышедшая в релиз игра Halo Infinite на старте столкнулась с небольшими проблемами с достижениями, что подтверждает студия 343 Industries в официальном аккаунте поддержки франшизы в Twitter.

Ряд игроков отмечают, что имеют задержку в открытии достижений. По их словам, после выполнения всех необходимых действия для получения того или иного достижения, они его не получают. Поддержка Halo Infinite в Twitter отмечает, что, в конце концов, достижение будет открыто, если были выполнены все условия:

Мы изучаем сообщения о том, что некоторые достижения в Halo Infinite открываются с небольшой задержкой. Если вы выполнили требования для достижения, оно в конечном итоге откроется. Следите за обновлениями.

We're investigating reports that some #HaloInfinite Achievements are unlocking on a slight delay. If you've completed the requirements for an Achievement, it will eventually unlock. Stay tuned for updates. — Halo Support (@HaloSupport) December 9, 2021



На сайте 343 Industries можно посмотреть и другие проблемы, с которыми сталкиваются игроки в Halo Infinite. Например, среди известных проблем отмечено:

Задержки в несколько минут при покупке сюжетной кампании через игру.Быстрое перемещение мертвого может вызвать бесконечный экран загрузки.В редких случаях после смерти героя некоторые двери могут не открываться, из-за чего нет возможности пройти миссию.Мост в миссии «Дорога» может неправильно работать, если игрок нажимает кнопку управления мостом до того, как начнутся диалоги о нем.

При обнаружении ошибки в игре Halo Infinite, сообщить о ней студии 343 Industries можно через Twitter-аккаунт поддержки.