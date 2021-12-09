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В Иркутске на месте заброшенного пустыря построят стадион «Пионер»

В Иркутске на месте заброшенного пустыря построят стадион «Пионер»

Стадион «Пионер» на месте заброшенного пустыря в Октябрьском округе Иркутска решено построить. Об этом заявил мэр областного центра Руслан Болотов на пресс-конференции 9 декабря.

Руслан Болотов:
— У нас есть совместное решение о строительстве стадиона по просьбам жителей, его поддержал губернатор региона Игорь Кобзев. Этого решения все будут придерживаться. Сейчас стадион находится в собственности муниципального «Управления капитального строительства», и его кадастровая стоимость превышает 100 миллионов рублей. Мы ищем компромиссное решение, которое позволит сделать на месте «Пионера» спортивный объект и не допустить негативного развития ситуации, в котором руководителя УКС Иркутска, депутата думы Иркутска Александра Сафронова могут привлечь к уголовной ответственности. Надо сделать все юридически правильно.

Руслан Болотов уточнил, что практически все проекты в Иркутске на первом этапе имеют много обременений, однако впоследствии их реализуют. В первую очередь, нужно решить финансовую модель по передаче земли в муниципальную собственность без негативных правовых последствий. На сегодняшний день проекта будущего стадиона нет, не определено, под какие виды спорта его построят. Каким бы не было решение, оно пройдет этап публичного обсуждения.

Ранее сообщалось, что депутаты думы Иркутска предлагают построить корт на месте стадиона «Пионер» в Октябрьском округе Иркутска. Десять тысяч квадратных метров можно отдать под застройку двумя семнадцатиэтажками, а две трети участка — под спортивные объекты. Пусть и не в полноценном виде, но жители получат спортивную площадку — за такое решение народные избранники единогласно проголосовали на депутатской комиссии 26 октября. Предложение озвучил депутат , и.о. гендиректора акционерного общества «УКС города Иркутска» Александр Сафронов. При этом в 2020 году жители Октябрьского округа попросили губернатора Иркутской области Игоря Кобзева восстановить стадион, и он обещал помочь.

Предыдущая новость по этой теме:

Депутаты думы Иркутска предложили вместо стадиона «Пионер» построить корт

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По материалам: irk

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