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В Иркутской области майнерам биткоина повысили тариф на электричество через суд

В Иркутской области майнерам биткоина повысили тариф на электричество через суд


«Иркутскэнергосбыт» подал 85 исков к владельцам криптоферм в частных домах на 73,3 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».


В девяти случаях компания смогла перевести фермы с тарифов для населения на цены для предприятий. После перерасчета энергетики смогут вернуть 18,7 млн рублей.


В регионе самые низкие цены на электроэнергию в России. Для жителей сельской местности тариф составляет 0,86 рубля за один кВт⋅ч, для малого бизнеса — 3,6 рубля.


С января «Иркутскэнергосбыт» обнаружил более 1000 случаев «серого» майнинга.


Впервые ферму энергетики нашли в 2019 году в поселке Плишкино. Дом площадью 148,5 кв.м потреблял 193 000 кВт⋅ч в месяц, это около четверти потребления всего поселка. После суда владельцу дома представили перерасчет за электричество на сумму более 7,5 млн рублей, из них он выплатил уже 6,9 млн рублей.


Напомним, в октябре губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пожаловался правительству на увеличившееся потребление электроэнергии из-за майнеров. В связи с этим предприниматели региона предложили ввести специальные тарифы на электричество.


Опыт Иркутской области может в будущем быть распространен на всю страну – в Минэнерго уже исключили применение льготного тарифа для майнеров биткоина.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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