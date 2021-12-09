В Кабардино-Балкарии в 2023 году планируют обеспечить школы региона полноценным покрытием Wi-Fi

Власти Кабардино-Балкарии в 2023 году планируют обеспечить школы региона полноценным покрытием Wi-Fi, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Правительства республики.

В пресс-службе отметили, что с 2019 по 2021 год включительно к высокоскоростному интернету подключено 187 социальных объектов, в указанный период интернет был проведен во все общеобразовательные учреждения региона. Планируется подписание дополнительного соглашения на 2023 год о выделении республике из федерального бюджета более 310 миллионов рублей на обеспечение в школах полноценного покрытия Wi-Fi.

По нацпроекту «Цифровая экономика» в республике реализуются региональные проекты «Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии».