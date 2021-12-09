В Красноярском крае более 30 тысяч сельских школьников занимаются в центрах «Точка роста»

В Красноярском крае более 30 тысяч сельских школьников занимаются в центрах образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» Минпросвещения России по 186 программам дополнительного образования, сообщает пресс-служба Правительства Красноярского края.

В этом учебном году в сельских школах края открылись 143 центра «Точка роста». Для этого в рамках нацпроекта «Образование» из федерального бюджета региону было выделено более 213 миллионов рублей.

«Основная функция центров – это новый уровень получения знаний, вовлечение детей в проектную деятельность, обучение функциональной грамотности, то есть применению тех знаний, которые они получили в школе. Для реализации этой идеи педагоги прошли повышение квалификации, содержание образовательных программ тоже обновилось», – сказала министр образования края Светлана Маковская.

В прошлом году на базе сельских школ открылись 42 образовательных центра «Точка роста» цифрового и гуманитарного профилей.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

5863 образовательных центра «Точка роста» уже работают в малых городах и селах. К концу 2021 года будет открыто 9500 образовательных центров «Точка роста».

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.