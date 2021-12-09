В Минфине РФ заявили о надежде внести ясность в регулирование криптовалют в следующем году

В Минфине РФ выразили надежду, что вопрос с законодательным регулированием криптовалют решат в следующем году. Об этом заявил глава департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков, пишет "ТАСС".

По его словам, ясность в регулировании обеспечит понятные правила игры для бизнеса. Чебесков также отметил, что нельзя игнорировать "тот факт, что больше 10 млн человек имеют криптокошельки".

Представитель Минфина заявил, что важность принятия новых законодательных инициатив обусловлена необходимостью увеличения налоговых поступлений в бюджет:

"Мы теряем, в том числе и деньги в бюджет, потому что и компании, и граждане в некой серой правовой зоне оперируют. Поэтому для них нет никаких требований, чтобы они платили с этого налоги".

Напомним, по данным ЦБ РФ, объем операций россиян с криптовалютами ежегодно составляет около $5 млрд.

В декабре Совет Федерации заявил о формировании группы для разработки дальнейшего регулирования криптовалют.

В Генпрокуратуре РФ также сообщили о работе над законодательством в этой сфере. Ведомство уже подготовило нормы, которые позволят конфисковывать цифровые активы. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поддержал необходимость урегулировать процедуру ареста криптовалют.