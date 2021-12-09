В Москве во время сделки по продаже криптовалюты похитили 7 млн рублей

В московскую полицию обратился потерпевший с заявлением о хищении 7 млн рублей во время сделки по продаже криптовалюты. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сделка должна была состояться в ресторане в Пресненском районе. Во время переговоров заявитель передал злоумышленнику деньги, с которыми последний вышел из заведения якобы для пересчета средств и скрылся с ними.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшедшего.

Напомним, в феврале у финансиста из Москвы похитили почти 15 млн рублей в ходе сделки по покупке биткоина.