В Нукутском районе больного туберкулезом принудительно госпитализировали

Судебные приставы в принудительном порядке доставили в противотуберкулезный диспансер жителя поселка Новоленино Нукутского района, сообщает пресс-служба управления ФССП. Мужчина знал о своем диагнозе, однако не задумывался о лечении и вел асоциальный образ жизни.

Опасаясь за здоровье больного и окружающих его людей, лечащий врач обратился в прокуратуру. Прокурор Нукутского района предъявил в суд иск о госпитализации мужчины в специализированную больницу. Нукутский районный суд удовлетворил требования.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство и доставили разносчика инфекции в противотуберкулезный диспансер. Там мужчина пройдет обследование и курс лечения.