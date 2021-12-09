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В парламенте Великобритании заявили, что биткоин — это не инвестиция

В парламенте Великобритании заявили, что биткоин — это не инвестиция


Депутаты британского парламента указали главе FCA Никхилу Рати, что покупка биткоина и других криптовалют не является инвестициями, и в их отношении не должны использоваться соответствующие формулировки, сообщает The Times.


"Слова "ваши инвестиции" уравнивают это с компанией из индекса FTSE 100 или паевым фондом", — заявила член Палаты общин Харриет Болдуин на заседании профильного комитета. 


Она также отметила, что публикуемый регулятором перечень незарегистрированных криптовалютных компаний может способствовать попыткам отмывания денег.


"Это должно быть полезно, но список также могут использовать те, кто просто хочет отмыть деньги", — добавила парламентарий и бывший сотрудник JPMorgan.


Никхил Рати обещал депутатам "подумать, какой должна быть формулировка".


"Лично я предлагаю просто сказать, что все, что связано с криптовалютой, не должно иметь права на компенсацию, чтобы потребители знали об этом, когда инвестируют", — добавил он.


О возможном исключении криптоинвесторов из "Схемы выплат компенсаций вкладчикам финансовых организаций" стало известно в начале декабря.


Ранее регулятор неоднократно предупреждал потребителей о рисках вложений в цифровые активы. В сентябре Рати заявил, что инвесторы "должны быть готовы потерять все свои деньги".


Напомним, согласно опросу, каждый десятый взрослый британец уже владеет цифровыми активами, а 11% рассматривают возможность их покупки.


Другие исследования показали, что для 45% молодых жителей Великобритании криптовалюты стали первыми инвестициями, но основным мотивом вложений был ажиотаж вокруг активов.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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