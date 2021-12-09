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В Подмосковье почти 180 тысяч школьников написали диагностические работы

В Подмосковье почти 180 тысяч школьников написали диагностические работы

В Подмосковье почти 180 тысяч школьников написали диагностические работы, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

«Всего за это время испытание прошли почти 180 тысяч человек: 7-е и 9-е классы – по математике, 10-е классы – по обществознанию, а также десятиклассники, обучающиеся в классах с углубленным изучением предметов естественно-научного цикла, проверили свои знания по физике, биологии и химии», – сообщила заместитель председателя Правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что все работы проведены с использованием Единой автоматизированной информационной системы оценки качества образования.

«Результаты диагностической работы служат хорошим инструментом оценки уровня предметной подготовки. Главная цель – скорректировать учебную программу и развить необходимые навыки», – отметила Ирина Каклюгина.

# Общество
По материалам: edu.ru

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