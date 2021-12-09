В районе Ореховой пади в направлении Байкальска затруднено движение по федеральной трассе

В настоящее время на 126-129 километрах федеральной автодороги «Байкал» в районе остановочной станции Ореховая падь в направлении Байкальска затруднено движение транспорта из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Госавтоинспекция призывает водителей воздержаться от поездок в этом направлении.

На месте работает четыре единицы специальной дорожной техники. Пять экипажей ГИБДД проводят ручное регулирование дорожного движения, чтобы избежать заторов и ДТП.



