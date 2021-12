В Ripple назвали защиту SEC агрессивной и попросили лишить ее судебных привилегий

Юристы Ripple назвали защиту SEC «ультраагрессивной» и заявили, что ведомство должно предъявить обоснование сокрытия информации от суда по каждому запрашиваемому документу. Об этом сообщил адвокат Джеймс Филан.

Речь идет о привилегии совещательного процесса (deliberative process privilege, DPP) SEC. Это принцип права, позволяющий регулятору отказаться от раскрытия документов или дачи показаний, сославшись на конфиденциальность данных и источников.

Спор о применении регулятором данного принципа ведется уже несколько месяцев. 3 декабря мировой судья Сара Нетберн указала сторонам представить дополнительные аргументы в пользу своих позиций.

#XRPCommunity #SECGov v. #Ripple #XRP Judge Netburn orders the parties to file supplemental briefing on Deliberative Process Privilege in light on recent Second Circuit case. https://t.co/KojVb9SOQZ pic.twitter.com/HCYJYAtwuW