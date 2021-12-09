В Ripple назвали защиту SEC агрессивной и попросили лишить ее судебных привилегий

Юристы Ripple назвали защиту SEC «ультраагрессивной» и заявили, что ведомство должно предъявить обоснование сокрытия информации от суда по каждому запрашиваемому документу. Об этом сообщил адвокат Джеймс Филан.

Речь идет о привилегии совещательного процесса (deliberative process privilege, DPP) SEC. Это принцип права, позволяющий регулятору отказаться от раскрытия документов или дачи показаний, сославшись на конфиденциальность данных и источников.

Спор о применении регулятором данного принципа ведется уже несколько месяцев. 3 декабря мировой судья Сара Нетберн указала сторонам представить дополнительные аргументы в пользу своих позиций.

#XRPCommunity #SECGov v. #Ripple #XRP Judge Netburn orders the parties to file supplemental briefing on Deliberative Process Privilege in light on recent Second Circuit case. https://t.co/KojVb9SOQZ pic.twitter.com/HCYJYAtwuW — James K. Filan 🇺🇸🇮🇪 (@FilanLaw) December 3, 2021

В Ripple ссылаются на недавнее иск Совета по защите природных ресурсов (NRDC) против Агентства по окружающей среде США (EPA). В вердикте по этому делу суд постановил, что правительственные ведомства несут ответственность за связь скрытого документа с «конкретным решением» или «конкретным процессом принятия решений».

По словам адвокатов, SEC этого сделать не удалось, поэтому она не может использовать защиту DPP в рамках текущего судебного процесса.

«Как подтверждает дело NRDC, SEC должна определить конкретный процесс принятия решений и объяснить, как каждый скрытый документ связан с этим процессов. В данном случае Комиссия явно не справилась с этим бременем», — написал адвокат Мэтью Соломон в письме судье.

Компания также подчеркнула, что в текущем деле SEC является истцом, а не ответчиком.

Специалисты регулятора, в свою очередь, считают, что дело NRDC, напротив, указывает на отсутствие необходимости связывать сокрытые записи с «единым, дискретным решением» для применения защиты DPP.

«Поскольку все скрытые документы связаны с определенным решением или процессом принятия решения, DPP защищает их от раскрытия», — говорится в письме SEC.

Помимо этого, юристы Комиссии подчеркнули, что рассматриваемый прецедент свидетельствует о праве регулятора применить DPP к «записям, относящимся к решению агентства о том, как донести свою политику до лиц за его пределами».

По их мнению, к таким документам относятся внутренние сообщения SEC о содержании выступлений и других публичных коммуникаций.

Ранее СМИ указали на возможный конфликт интересов в деле SEC против Ripple. По словам журналистов, стоящие за подачей иска сотрудники регулятора могли быть аффилированы с Ethereum.

https://forklog.com/sec-podala-isk-protiv-ripple/

Напомним, в ноябре глава Ripple Брэд Гарлингхаус допустил успешное разрешение спора с SEC в 2022 году.