Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » В Ripple назвали защиту SEC агрессивной и попросили лишить ее судебных привилегий

В Ripple назвали защиту SEC агрессивной и попросили лишить ее судебных привилегий

В Ripple назвали защиту SEC агрессивной и попросили лишить ее судебных привилегий


Юристы Ripple назвали защиту SEC «ультраагрессивной» и заявили, что ведомство должно предъявить обоснование сокрытия информации от суда по каждому запрашиваемому документу. Об этом сообщил адвокат Джеймс Филан.



Речь идет о привилегии совещательного процесса (deliberative process privilege, DPP) SEC. Это принцип права, позволяющий регулятору отказаться от раскрытия документов или дачи показаний, сославшись на конфиденциальность данных и источников.


Спор о применении регулятором данного принципа ведется уже несколько месяцев. 3 декабря мировой судья Сара Нетберн указала сторонам представить дополнительные аргументы в пользу своих позиций. 



В Ripple ссылаются на недавнее иск Совета по защите природных ресурсов (NRDC) против Агентства по окружающей среде США (EPA). В вердикте по этому делу суд постановил, что правительственные ведомства несут ответственность за связь скрытого документа с «конкретным решением» или «конкретным процессом принятия решений». 


По словам адвокатов, SEC этого сделать не удалось, поэтому она не может использовать защиту DPP в рамках текущего судебного процесса.


«Как подтверждает дело NRDC, SEC должна определить конкретный процесс принятия решений и объяснить, как каждый скрытый документ связан с этим процессов. В данном случае Комиссия явно не справилась с этим бременем», — написал адвокат Мэтью Соломон в письме судье. 


Компания также подчеркнула, что в текущем деле SEC является истцом, а не ответчиком. 


Специалисты регулятора, в свою очередь, считают, что дело NRDC, напротив, указывает на отсутствие необходимости связывать сокрытые записи с «единым, дискретным решением» для применения защиты DPP.



«Поскольку все скрытые документы связаны с определенным решением или процессом принятия решения, DPP защищает их от раскрытия», — говорится в письме SEC.


Помимо этого, юристы Комиссии подчеркнули, что рассматриваемый прецедент свидетельствует о праве регулятора применить DPP к «записям, относящимся к решению агентства о том, как донести свою политику до лиц за его пределами». 


По их мнению, к таким документам относятся внутренние сообщения SEC о содержании выступлений и других публичных коммуникаций. 


Ранее СМИ указали на возможный конфликт интересов в деле SEC против Ripple. По словам журналистов, стоящие за подачей иска сотрудники регулятора могли быть аффилированы с Ethereum. 


https://forklog.com/sec-podala-isk-protiv-ripple/

Напомним, в ноябре глава Ripple Брэд Гарлингхаус допустил успешное разрешение спора с SEC в 2022 году.

# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Все банки Белоруссии присоединились к российскому аналогу SWIFT
Все банки Белоруссии присоединились к российскому аналогу SWIFT
В Ripple назвали защиту SEC агрессивной и попросили лишить ее судебных привилегий
В Ripple назвали защиту SEC агрессивной и попросили лишить ее
Сеть ломбардов «Ваш Ломбард» подключилась к системе мгновенных переводов СБЕРа
Сеть ломбардов «Ваш Ломбард» подключилась к системе мгновенных
В районе Ореховой пади в направлении Байкальска затруднено движение по федеральной трассе
В районе Ореховой пади в направлении Байкальска затруднено движение
Кристина Орбакайте поделилась трогательными кадрами с дочкой
Кристина Орбакайте поделилась трогательными кадрами с дочкой
Off-duty: Кэти Перри на прогулке с дочерью Дейзи в Лос-Анджелесе
Off-duty: Кэти Перри на прогулке с дочерью Дейзи в Лос-Анджелесе
МВД связало пандемию с повышенным риском воровства из бюджета
МВД связало пандемию с повышенным риском воровства из бюджета
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 9 декабря 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 9 декабря 2021 года
Четыре территории благоустроят в Правобережном округе в 2022 году
Четыре территории благоустроят в Правобережном округе в 2022 году
Названа официальная причина обледенения экстренно севшего в Иркутске Airbus 321
Названа официальная причина обледенения экстренно севшего в Иркутске
Деревья-крупномеры будут сажать в Иркутске в 2022 году
Деревья-крупномеры будут сажать в Иркутске в 2022 году
Три студента из Иркутской области выиграли по миллиону рублей во всероссийском конкурсе
Три студента из Иркутской области выиграли по миллиону рублей во

Топ на сегодня

Вышло крупное обновление Operation: Warlord для Insurgency: Sandstorm на Xbox
Вышло крупное обновление Operation: Warlord для Insurgency: Sandstorm
Fidelity Digital Assets получила одобрение регулятора Великобритании
Fidelity Digital Assets получила одобрение регулятора Великобритании
Лариса Гузеева поделилась фото из детокс-центра, где борется с «ковидно-гормональными кг»
Лариса Гузеева поделилась фото из детокс-центра, где борется с
Google обвинила двоих россиян в создании ботнета для скрытого майнинга криптовалют
Google обвинила двоих россиян в создании ботнета для скрытого
Ирина Слуцкая откровенно рассказала о разводе
Ирина Слуцкая откровенно рассказала о разводе

Еще по теме

Суд обязал Ripple передать SEC внутренние записи компании
Ripple стала второй по капитализации криптовалютой
Ripple запустит сервис по управлению ликвидностью в биткоине, Ethereum, XRP, LTC, BCH и ETC
Брэд Гарлингхаус допустил успешное разрешение спора с SEC в 2022 году