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В России разработали дорожную карту по поддержке молодых ученых

В России разработали дорожную карту по поддержке молодых ученых

20:00  Автор: Жанна Звягина


Источник: Минобрнауки



Дорожную карту по совершенствованию мер поддержки молодых исследователей представили на Конгрессе молодых ученых в Сочи. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Министерства науки и высшего образования.

Реализацией дорожной карты займутся Минобрнауки, координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию, а также федеральные органы власти и научные организации.

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Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, дорожная карта, по сути, является рамкой для создания сквозной системы поддержки молодых ученых. В рамках ее реализации будет собрана информация обо всех молодых исследователях, получивших господдержку. С 2023 года данные будут интегрированы в домен «Наука» платформы «Гостех». «Благодаря этому мы сможем практически в режиме реально времени анализировать эффекты от предоставляемых мер поддержки и сформируем предложения по их улучшению», — объяснил замглавы правительства.

По его словам, основным результатом совместной работы должно стать увеличение количества молодых ученых и, как следствие, инновационных разработок, которые обеспечат России мировое лидерство.

При Минобрнауки будет создан межведомственный совещательный орган для разработки дальнейших шагов по поддержке студентов, аспирантов и молодых научных сотрудников и проведения мониторинга реализации дорожной карты. Кроме того, планируется усовершенствовать систему предоставления грантов президента и рассмотреть вопрос предоставления квартир молодым ученым и инструменты, позволяющие исследователям улучшить свои жилищные условия, например, «научная ипотека».

Значимым институтом в системе поддержки начинающих исследователей должны стать советы молодых ученых. Планируется сформировать восемь таких советов — по числу федеральных округов — и единый представительный орган сообществ молодых ученых. 

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В конце октября правительство утвердило постановление, в соответствии с которым Россия к 2030 году должна занять седьмое место в мире по объёму научных исследований и разработок. 



#наука #образование #технологии


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По материалам: pnp.ru

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