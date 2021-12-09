В сети обсуждают новый трек Моргенштерна. В нем он прокомментировал свой отъезд из России и ответил Бастрыкину

Вадим Карасев

Сегодня в телеграме бурно обсуждают новый трек Моргенштерна, который появился в сети. Называется он "Домой" и в нем рэпер комментирует свой отъезд из России, а также отвечает на обвинения в торговле наркотиками через интернет, которые против него выдвинул глава Следственного комитета Александр Бастрыкин (после этого Моргенштерн уехал в Дубай вместе с женой).





В треке содержатся следующие строчки:

Видали, как я дал по *** (уехал. — Прим. ред.), через границу по паспорту, прям в вагоне. Я просто сажусь на поезд, новость громче, чем камбэк Оксимирона. Я нечаянно, старый, сорри.

Это неправильно, я в соцсетях торгую только *** (лицом. — Прим. ред.). *** (закрыли. — Прим. ред.) рестик, но я не умру от голода. Уехал из России, ведь там стало холодно.

В песне также вскользь упоминается возвращение домой, так что многие решили, что это намек на то, что рэпер скоро снова будет в России. Однако директор артиста Владимир Шавгулидзе позднее опроверг это в комментарии для сайта ura.ru.

Это был юмор,

— заявил он.





Моргенштерн

Вот как про возвращение спел сам Моргенштерн в треке:

Я пока не понимаю, что со мной, но когда-нибудь пойму. Да, я не хочу пока идти домой, но когда-нибудь уйду.

Перед появлением в сети нового трека Моргенштерн дал о себе знать и своим подписчикам в инстаграме.

Я на связи. Сегодня скажу,

— написал он.

Это первый пост рэпера в его аккаунте с 22 ноября.





Моргенштерн с женой ДиларойНадя Бесчетникова