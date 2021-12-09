В Жигаловском районе полицейские 100 километров гнались за нарушителем

Накануне ночью при патрулировании улиц поселка Жигалово полицейские заметили автомобиль Nissan и решили проверить документы водителя. Однако автолюбитель проигнорировал требования инспекторов ДПС об остановке и, увеличив скорость, попытался скрыться. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Иркутской области.

Нарушитель выехал из поселка и направился в сторону Качуга. Полицейские гнались за ним почти 100 километров. Автомобиль остановился, получив повреждения на неровной дороге. После этого водитель попытался сбежать, но его задержали инспекторы ДПС.

21-летний местный житель оказался в состоянии алкогольного опьянения, не имел при себе водительского удостоверения и не был вписан в полис ОСАГО. Сотрудники полиции составили административные протоколы. За управление автомобилем в нетрезвом виде парню грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет.



