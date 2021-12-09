Visa поспособствует массовому принятию биткоина

Платежный гигант Visa объявил о создании нового консультационного подразделения, которое поможет клиентам ориентироваться в криптовалютах. Об этом сообщает CNBC.

Структура, которая станет частью отдела консалтинга и аналитики, предложит консультации финансовым учреждениям, ритейлерам и другим фирмам по всем вопросам, начиная от развертывания криптовалютных функций и заканчивая изучением невзаимозаменямемых токенов (NFT).

По словам главы криптовалютного бизнеса компании в Европе Николы Плекаса, решение стало следующим шагом по продвижению в сферу цифровых активов. С октября 2020 года платежная сеть обработала связанные с криптовалютами транзакции на сумму $3,5 млрд, отметил он.

"Некоторые из ведущих бирж индустрии имеют миллионы, а в некоторых случаях десятки миллионов пользователей", — добавил Плекас.

Фирма также разрабатывает продукты, ориентированные на стейблкоины и цифровые валюты центральных банков.

В Visa рассчитывают, что ее консалтинговые услуги по криптовалютам помогут массовому принятию биткоина и других цифровых активов, поскольку компания стремится выйти за рамки бизнеса карточных платежей.

"Криптовалюты для нас — это огромная новая тема и возможность роста. И мы продолжим фокусироваться на развитии этого бизнеса, двигаясь вперед", — подчеркнул Плекас.

Компания совместно с маркетинговой фирмой LRW провела исследование, которое показало, что 94% людей по всему миру имеют некоторый уровень осведомленности о криптовалютах. Почти треть использовала их в качестве инвестиций или средства платежа.

Напомним, ранее Visa купила один из NFT CryptoPunk приблизительно за $150 000 в Ethereum, а также запустила инициативу по популяризации цифровых коллекционных активов.