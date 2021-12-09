Власти Иркутска пересмотрят план города в 2022 году

На пресс-конференции мэра Иркутск Руслана Болотова спросили о планах строительства еще одного моста через Ангару. Глава города отметил, что в 2022 году будет пересматриваться план Иркутска, чтобы включить в него новый мост.

Руслан Болотов:

— Мы долго обсуждали этот вопрос. В следующем году мы выходим на коррекцию генплана с учетом транспортных проблем. Основная идея, которая закладывалась, что мы это решим обходами. В Иркутске строительством обходов мы не решим транспортную ситуацию. Поэтому Лермонтовская развязка и Байкальский луч важны сегодня для нас.

По словам мэра, проектировщики должны включить в новый генеральный план строительство еще одного моста через Ангару. «Академический мост был включен в генплан в 1985 году, а в каком появился, мы сами с вами знаем», — добавил Руслан Болотов.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил до ноября 2021 года спроектировать строительство Южного обхода Иркутска , который соединит поселок Смоленщина в Шелеховском районе с микрорайоном Юбилейный. Его общая длина — 20 километров, стоимость строительства — 7,8 миллиарда рублей. Таким образом, власти надеются решить загруженность дорог на въезде в центр города.