Восточный гороскоп на 2022 год

Вадим Карасев

Восточный гороскоп поможет узнать, каким будет 2022 год Водного Тигра для каждого из нас. Эксперты рассказали о том, что думают восточные мудрецы о грядущих двенадцати месяцах.

Прежде всего стоит узнать характеристику 2022 года. Ранее мы рассказывали о том, что важно знать о Тигре. Это поможет вам понять общую картину происходящего, а описанные ниже советы помогут понять, как можно достичь удачи, учитывая животное-покровителя, под управлением которого вы родились.

Крыса (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 год рождения)

Эти люди в 2022 году будут в целом удачливыми, но им необходимо остерегаться неприятных людей, манипуляторов. Эксперты советуют им установить на себя сбалансированную энергетическую защиту. Это поможет отразить большинство нападок, особенно в начале года. В целом этот год Тигра можно назвать временем непредсказуемости, поскольку удача может прийти к Крысам в самый неожиданный момент. Скорее всего, она появится именно тогда, когда эти люди будут ожидать ее меньше всего.

Бык (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 год рождения)

Быкам эксперты настоятельно рекомендуют сфокусировать свое внимание на улучшении отношений с родственниками, второй половинкой, родителями и детьми. Специальные шепотки, обряды и талисманы в этом плане будут крайне полезными. В любом случае, в 2022 году Быкам нельзя нервничать и срывать свою злобу на окружающих. Это может спровоцировать мощные скандалы и обиды, которые будут тянуться неделями или даже месяцами. Нужно быстро прощать и менять фокус мыслей.

Тигр (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 год рождения)

Конец весны и самый конец года для Тигров могут стать сложным временем, но в целом 2022 год будет для них очень удачным, поскольку именно их животное правит балом. В трудные минуты нужно трансформировать негативные эмоции в позитивную энергетику. Ранее мы рассказывали, как это можно сделать. Капелька уверенности и смелости даст Тиграм возможность преуспеть в той сфере, которую они изберут для себя в качестве основной. Удача рядом — нужно лишь дотянуться до нее.

Кролик (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 год рождения)

Кроликам эти двенадцать месяцев подарят свободу, вдохновение, успех, но не подарят много жизненных сил. Именно поэтому им желательно избавить себя от повседневных дел, которые лишают энергии. Эксперты считают, что Кроликам повезет как в любовной, так и в финансовой сфере. Для этого им нужно замедлиться и перестать рисковать. Если их стратегия была завязана на случайностях, лучше ее пересмотреть. Люди этого Восточного Знака смогут добиться всего, чего захотят.

Дракон (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 год рождения)

Драконам в 2022 году нужно проявлять спокойствие и рассудительность. Это мудрые люди, которым необходимо находить в окружающем их мире нечто приятное. 2022 год подходит для духовных поисков, попыток найти смысл жизни. Медитации ускорят этот процесс, поэтому важно научиться медитировать. Самое лучшее время для работы и максимальной самоотдачи — это первая половина года. В конце осени можно взять отпуск, расслабиться, сменить обстановку. Забота о здоровье должна превалировать над всем остальным.

Змея (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 год рождения)

Змеям в год Тигра придется часто встречать на пути важных людей, многие из которых будут посланы им судьбой. Также придется больше общаться и иметь дело не с самыми приятными личностями. Расклад Таро на психологический портрет поможет заранее узнать, кто из людей принесет добро, а кто — только проблемы и негатив. Все Змеи, которые искренне жаждут изменений в жизни, получат их уже в начале весны. 2022 год станет для них временем удачи.

Лошадь (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 год рождения)

Всем, кто родился под влиянием Лошади, в 2022 году удастся найти любовь. Это будет очень яркое и запоминающееся время для тех, кто хочет найти яркий краткосрочный роман, пофлиртовать, а также для всех, кто ищет любовь на всю жизнь. Подходящих людей будет много, но сделать выбор Лошадям поможет проверка совместимости при помощи так называемого квадрата Пифагора. События этого года могут сменяться как в калейдоскопе. Нужно быть готовыми ко всему.

Коза (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 год рождения)

Козы будут часто встречать на своем пути конфликтных людей, да и сами они будут чуть более неуступчивыми. Иногда люди раздражают нас безо всякой причины, но Козам в такие моменты лучше держать себя в руках. Не стоит оценивать людей по тому, как они выглядят. Нужно давать каждому шанс показать себя с лучшей стороны. В год Тигра Козам лучше не носить с собой крупные суммы денег. При совершении покупок нужно брать необходимое минимальное их количество, чтобы не соблазняться желанием купить что-то ненужное.

Обезьяна (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 год рождения)

Начало года для Обезьян окажется очень трудным. Их чакры будут находиться в упадке, поэтому сил не хватит ни на что. Вернуться в строй максимально быстро им помогут мантры на очищение чакр. Также полезно избавляться от неприятных эмоций и чувств, плохих воспоминаний. Важно понимать, что начинается новая эра, новый отрезок жизни, в котором нет места обидам и негативу. В трудных ситуациях восточные мудрецы советуют Обезьянам обращать внимание на голос сердца.

Петух (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 год рождения)

У людей, рожденных в год Петуха, могут появиться проблемы на самых разных фронтах. Самое главное для них — не переживать по пустякам и не менять планы в последнюю секунду. Также этим людям можно пользоваться самыми сильными оберегами от всех проблем. Умело свои сети будут расставлять враги и недоброжелатели. С ними тоже удастся справиться, если не отвечать негативом на негатив. Возможно, пришло время закопать топор войны.

Собака (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 год рождения)

Люди этого Восточного Знака будут испытывать недостаток удачи только в июне, июле и в конце осени. В такие непростые периоды эксперты рекомендуют им пользоваться украшениями, приносящими удачу, а также окружать себя приятными людьми. Люди, рожденные в год Собаки в 2022 году смогут свернуть горы там, где раньше смирились бы с поражением и сделали шаг назад. Это время преображения — как внутреннего, так и внешнего. Можно обновлять гардероб, делать новую прическу.

Свинья (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 год рождения)

Весной этого года людям года Свиньи необходимо будет научиться держать себя в руках. Окружающие могут начать провоцировать их на негативные эмоции. В таких случаях стоит пользоваться советами о том, как управлять гневом и перестать злиться. Возможно, что в 2022 придется избрать новую стратегию достижения целей. Наступает время экспериментов, время попыток кардинально изменить жизнь к лучшему. Самое удачное время для этих людей — лето и зима.