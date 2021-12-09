Все банки Белоруссии присоединились к российскому аналогу SWIFT

Вадим Карасев

Все белорусские банки присоединились к системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка России. Она показала высокий уровень надежности, СПФС уже воспользовались 38 участников из 9 стран, рассказал глава управления развития и регулирования национальной платежной системы ЦБ РФ Денис Барышков.

"На сегодняшний день платежная инфраструктура Армении, Белоруссии и Киргизии полностью раскрыта для приема карт платежной системы "Мир", продолжается диалог с кредитными организациями — резидентами Республики Казахстан по вопросу организации приема карт "Мир" в их инфраструктуре. Помимо возможности использования национальных платежных инструментов, на всем пространстве ЕАЭС также реализована возможность осуществить перевод денежных средств по номеру карты", — уточнил он в ходе VIII Национального платежного форума.

СПФС разработали в качестве альтернативы платежной системе SWIFT после информации о ее возможном отключении в России. Совместные шаги по переходу на международный стандарт ISO 20022 и на единый канал обмена финансовой информацией сейчас обсуждают во всем Евразийском союзе, добавил Барышков.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники приводило подробности вероятных новых санкций против РФ, среди которых фигурирует возможное отключение от SWIFT. Однако эксперты в области экономики сомневаются в реальности такой меры — платежная система регулируется не властями других стран, а международной организацией.