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WhatsApp интегрировал цифровой кошелек Novi в рамках пилотного тестирования

WhatsApp интегрировал цифровой кошелек Novi в рамках пилотного тестирования


В рамках пилотного тестирования WhatsApp позволит отправлять криптовалютные платежи в мессенджере «ограниченному кругу» пользователей в США. С приложением интегрировали цифровой кошелек Novi, который также принадлежит корпорации Meta.



«Есть новый способ попробовать цифровой кошелек Novi. С сегодняшнего дня ограниченное число пользователей в США смогут отправлять и получать деньги с помощью Novi через WhatsApp. Теперь отправлять деньги родным и друзьям также просто, как и сообщения», — написал будущий глава платежного подразделения Meta Стефан Касриэль.


Согласно сайту Novi, интеграция предполагает безкомиссионные транзакции в стейблкоиах Pax Dollar (USDP) внутри мессенджера. Компания не установила ограничений по части частоты платежей или их объема. За вывод средств на банковскую карту сборы также не взимаются. 


В августе 2021 года текущий глава подразделения Novi Дэвид Маркус заявил о готовности цифрового кошелька к запуску. Позже стало известно, что биткоин-биржа Coinbase выступит в качестве кастодиального партнера в пилотном тестировании.


В октябре группа сенаторов США призвала CEO Facebook Марка Цукерберга немедленно прекратить пилотный проект Novi и взять на себя обязательство не выводить на рынок стейблкоин Diem.


Напомним, в начале декабря Маркус сообщил, что покинет компанию до конца года. Его место займет Касриэль, который ранее руководил Upwork.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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