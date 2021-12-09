WhatsApp интегрировал цифровой кошелек Novi в рамках пилотного тестирования

В рамках пилотного тестирования WhatsApp позволит отправлять криптовалютные платежи в мессенджере «ограниченному кругу» пользователей в США. С приложением интегрировали цифровой кошелек Novi, который также принадлежит корпорации Meta.

There's a new way to try the @Novi digital wallet. Starting today, a limited number of people in the US will be able to send and receive money using Novi on @WhatsApp, making sending money to family and friends as easy as sending a message. 💸💬 pic.twitter.com/dGz3lejri7 — Stephane Kasriel (@skasriel) December 8, 2021

«Есть новый способ попробовать цифровой кошелек Novi. С сегодняшнего дня ограниченное число пользователей в США смогут отправлять и получать деньги с помощью Novi через WhatsApp. Теперь отправлять деньги родным и друзьям также просто, как и сообщения», — написал будущий глава платежного подразделения Meta Стефан Касриэль.

Согласно сайту Novi, интеграция предполагает безкомиссионные транзакции в стейблкоиах Pax Dollar (USDP) внутри мессенджера. Компания не установила ограничений по части частоты платежей или их объема. За вывод средств на банковскую карту сборы также не взимаются.

В августе 2021 года текущий глава подразделения Novi Дэвид Маркус заявил о готовности цифрового кошелька к запуску. Позже стало известно, что биткоин-биржа Coinbase выступит в качестве кастодиального партнера в пилотном тестировании.

В октябре группа сенаторов США призвала CEO Facebook Марка Цукерберга немедленно прекратить пилотный проект Novi и взять на себя обязательство не выводить на рынок стейблкоин Diem.

Напомним, в начале декабря Маркус сообщил, что покинет компанию до конца года. Его место займет Касриэль, который ранее руководил Upwork.