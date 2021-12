WhatsApp интегрировал цифровой кошелек Novi в рамках пилотного тестирования

В рамках пилотного тестирования WhatsApp позволит отправлять криптовалютные платежи в мессенджере «ограниченному кругу» пользователей в США. С приложением интегрировали цифровой кошелек Novi, который также принадлежит корпорации Meta.

There's a new way to try the @Novi digital wallet. Starting today, a limited number of people in the US will be able to send and receive money using Novi on @WhatsApp, making sending money to family and friends as easy as sending a message. 💸💬 pic.twitter.com/dGz3lejri7