Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Xbox Series S — самая популярная по запросам в поиске консоль в России

Xbox Series S — самая популярная по запросам в поиске консоль в России


К рождественским праздникам портал The Toy Zone решил провести анализ самых популярных запросов (в Google), связанных с играми, игрушками и, в том числе, игровыми консолями в разных странах мира. Тем самым они постарались определить, за какими именно подарками для своих детей охотятся родители. Сам анализ довольно масштабный и показывает игры и игрушки из разных категорий, подробнее с ним можно ознакомиться на сайте The Toy Zone.

Интересно выглядит статистика, которую они собрали по игровым приставкам. По их данным, в России самой искомой игровой приставкой является Xbox Series S. Отметим, что это сильно отличается от ситуации в целом по миру, где преобладает в большинстве стран (112 странах) бренд Playstation. При этом самой популярной консолью по поиску является Playstation 4 – ею интересуются больше других приставок в 71 стране.

Посмотреть полностью статистику можно у них на карте — по этой ссылке.

Что интересно, в некоторых странах до сих пор Playstation 3 и Xbox 360 остаются искомыми (в основном, это африканские и азиатские страны). Еще из интересного, можно выделить Канаду, где Xbox Series X является самой искомой консолью, и США, где лидирует Playstation 5.

Помимо России, Xbox Series S популярна в Новой Зеландии, Беларуси, Казахстане, Греции, Мальте и некоторых других странах.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Мужчина почти 50 лет живет с поднятой вверх рукой и на это есть причина
Мужчина почти 50 лет живет с поднятой вверх рукой и на это есть
В РФ разработали нормы для конфискации криптовалют
В РФ разработали нормы для конфискации криптовалют
Технический директор SushiSwap покинул проект на фоне разногласий в команде
Технический директор SushiSwap покинул проект на фоне разногласий в
В Конгрессе США прошли слушания с участием топ-менеджеров криптоиндустрии
В Конгрессе США прошли слушания с участием топ-менеджеров
MicroStrategy дополнительно купила 1434 BTC на сумму более $80 млн
MicroStrategy дополнительно купила 1434 BTC на сумму более $80 млн
PepsiCo анонсировала свою первую NFT-коллекцию
PepsiCo анонсировала свою первую NFT-коллекцию
Завершился четвертый парачейн-аукцион Polkadot. Победил проект Parallel Finance
Завершился четвертый парачейн-аукцион Polkadot. Победил проект
Xbox Series S — самая популярная по запросам в поиске консоль в России
Xbox Series S — самая популярная по запросам в поиске консоль в России
3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: 9-12 декабря
3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: 9-12
«Сезон Xbox 2021» — Microsoft представила трейлер рождественского сезона
«Сезон Xbox 2021» — Microsoft представила трейлер рождественского
Эксклюзивная для Xbox игра As Dusk Falls близка к релизу
Эксклюзивная для Xbox игра As Dusk Falls близка к релизу
Крупное финальное дополнение Wounds of Eventide для Blasphemous уже доступно
Крупное финальное дополнение Wounds of Eventide для Blasphemous уже

Топ на сегодня

Google обвинила двоих россиян в создании ботнета для скрытого майнинга криптовалют
Google обвинила двоих россиян в создании ботнета для скрытого
Стиль зумеров и тиктокеров: панк, люкс и квир-активизм — из чего состоит образ Уиллоу Смит
Стиль зумеров и тиктокеров: панк, люкс и квир-активизм — из чего
Полиция разыскивает жительницу Ачинска, похитившую деньги из банка
Полиция разыскивает жительницу Ачинска, похитившую деньги из банка
Лунный день сегодня 9 декабря 2021 года
Лунный день сегодня 9 декабря 2021 года
Опрос: 10% американцев планируют подарить криптовалюты на Рождество
Опрос: 10% американцев планируют подарить криптовалюты на Рождество

Еще по теме

Xbox Series S – самая продаваемая игровая приставка в США на «Черную пятницу»
Специалисты Tom’s Hardware сравнили системы охлаждения Xbox Series X и Playstation 5
Digital Foundry: анализ Battlefield 2042 на Xbox Series X | S и Playstation 5
Сравнение Battlefield 2042 на Xbox Series X | S и Playstation 5