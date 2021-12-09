Xbox Series S — самая популярная по запросам в поиске консоль в России





К рождественским праздникам портал The Toy Zone решил провести анализ самых популярных запросов (в Google), связанных с играми, игрушками и, в том числе, игровыми консолями в разных странах мира. Тем самым они постарались определить, за какими именно подарками для своих детей охотятся родители. Сам анализ довольно масштабный и показывает игры и игрушки из разных категорий, подробнее с ним можно ознакомиться на сайте The Toy Zone.

Интересно выглядит статистика, которую они собрали по игровым приставкам. По их данным, в России самой искомой игровой приставкой является Xbox Series S. Отметим, что это сильно отличается от ситуации в целом по миру, где преобладает в большинстве стран (112 странах) бренд Playstation. При этом самой популярной консолью по поиску является Playstation 4 – ею интересуются больше других приставок в 71 стране.

Посмотреть полностью статистику можно у них на карте — по этой ссылке.

Что интересно, в некоторых странах до сих пор Playstation 3 и Xbox 360 остаются искомыми (в основном, это африканские и азиатские страны). Еще из интересного, можно выделить Канаду, где Xbox Series X является самой искомой консолью, и США, где лидирует Playstation 5.

Помимо России, Xbox Series S популярна в Новой Зеландии, Беларуси, Казахстане, Греции, Мальте и некоторых других странах.