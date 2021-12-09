Закупку лекарств для тяжелобольных детей предложили упростить и ускорить

16:57 Автор: Варвара Комарова

Источник: Regulation.gov.ru

Минздрав предложил облегчить Фонду «Круг добра» закупку лекарств для лечения детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями ‎до ввода этих лекарств. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 9 декабря.

Предполагается, что Фонд будет вправе закупать препараты в иностранной упаковке, ещё не введенные в гражданский оборот, в течение полугода с момента их регистрации в России. Мера позволит проводить непрерывную терапию детей, страдающих тяжёлыми, хроническими и редкими заболеваниями, пояснили авторы проекта.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко выступил с инициативой облегчить доступ к недавно зарегистрированным препаратам, закупаемым фондом. Об этом он заявил на заседании коллегии Минздрава по вопросам обеспечения лекарственными препаратами.





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Фонд «Круг добра» был создан по указу президента Владимира Путина в январе этого года. Организация занимается поддержкой детей с жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими, заболеваниями. Через фонд ведутся закупки дорогих лекарств, в том числе импортных и незарегистрированных в России. Кроме того, «Круг добра» может оплачивать сложные операции и методы лечения, не включённые в программу ОМС, и лечение детей за границей.

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