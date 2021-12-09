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Запас вакцины от COVID-19 в Иркутской области составляет 300 тысяч доз

Запас вакцины от COVID-19 в Иркутской области составляет 300 тысяч доз

В Иркутской области создан запас вакцины от COVID-19. Он составляет около 300 тысяч доз. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

На этой неделе в регион поступило 108 800 доз вакцины «Спутник V». Препарат распределен по пунктам вакцинации. По информации регионального минздрава, в сутки в регионе от новой коронавирусной инфекции вакцинируются 8-15 тысяч человек. В Иркутской области действуют 94 стационарных пункта вакцинации и 130 выездных прививочных бригад.

Сейчас в лидерах по количеству вакцинированных Жигаловский район. Там процент привитых составляет 141,19. В том числе, население, подлежащее вакцинации, а также люди, осуществляющие работу вахтовым методом. На втором месте — Свирск, где привито 90,02% от числа людей, подлежащих вакцинации, на третьем месте – Ольхонский район (85,12%).

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По материалам: irk

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