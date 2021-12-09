Житель Куйтуна получил 2 года условно за попытку напасть на полицейского

Суд приговорил 32-летнего жителя Куйтунунского района к двум годам лишения свободы условно за попытку нападения на сотрудника ГИБДД. Инцидент произошел в ночь на 6 октября, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Иркутской области.

Экипаж ДПС в поселке Куйтун остановил автомобиль «УАЗ Патриот». Водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался, был отстранен от управления машиной и доставлен в отдел полиции. Там мужчина стал выражаться в адрес полицейских нецензурной бранью, а также пытался напасть на сотрудника ГИБДД с угрозами применения физической силы. Во время расследования уголовного дела подозреваемый признал свою вину и раскаялся.

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