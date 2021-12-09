Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Животный гороскоп: какие животные покровительствуют 2022 году

Животный гороскоп: какие животные покровительствуют 2022 году

Каждый год проходит под покровительством определенных животных-талисманов. Речь идет не только о восточных символах, но и о славянском календаре. Настало время узнать, какие животные будут править миром в 2022 году по версии разных календарей.


Удача человека зависит не только от звезд, но еще и от животных-покровителей. Если вдруг вас настигнет черная полоса. Избавиться от невезения помогут три магических способа. Также в этом году не стоит недооценивать силу оптимизма.

2022 год — время правления Тигра

Когда заходит речь о животном-покровителе, восточный гороскоп всегда проверяется первым. В 2022 году миром будет править Тигр, да не простой, а Водный.

Водная стихия будет актуальна в течение двух лет. Первый из них пройдет под управлением данного животного. Эксперты считают, что год будет очень важным, но размеренным и относительно спокойным. Вселенная даст нам возможность преуспеть в любой из сфер жизни, но не станет направлять нас. Тигр подарит силы и энергию, но как ими распоряжаться — решать вам самим.

2022 год по славянскому календарю


У славян в календаре не двенадцать, а шестнадцать животных. В этот раз энергетическими потоками управлять будет Златорогий Тур или просто Бык. Согласно поверьям славян, такой год может быть непредсказуемым и крайне динамичным. Это единственное расхождение с восточным календарем.

И Златорогий Тур, и Водяной Тигр похожи тем, что они не приемлют людской лени. Чтобы эти животные приносили удачу, нужно действовать, а не ждать у моря погоды. Бык поможет нам изменить свою жизнь к лучшему, дав нам веру в себя, физические и эмоциональные силы. Это животное, которое не привыкло расслабляться. Бык всегда идет вперед, что бы ни случилось. Подобным образом стоит поступать и вам.

Исходя из всего вышесказанного, можно прийти к выводу о том, что больше всего везти в 2022 году будет тем, кто родился в год Тигра (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) по восточному календарю или в год Тура (1942, 1958, 1974, 1990, 2006) по славянскому календарю. В прошлый раз дуэт двух этих животных случился в 1974 году. Все, кто появился на свет в этот год, могут считаться большими счастливчиками. Этих людей ждет большая удача.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Российские школьники завоевали две золотые и одну бронзовую медаль на Олимпиаде стран СНГ
Российские школьники завоевали две золотые и одну бронзовую медаль на
В Брянске откроют первый в городе центр «IT-куб»
В Брянске откроют первый в городе центр «IT-куб»
В Кабардино-Балкарии в 2023 году планируют обеспечить школы региона полноценным покрытием Wi-Fi
В Кабардино-Балкарии в 2023 году планируют обеспечить школы региона
Педагоги «Артека» провели художественные мастер-классы для сирийских школьников
Педагоги «Артека» провели художественные мастер-классы для сирийских
Дислексия: советы учителям и родителям
Дислексия: советы учителям и родителям
Попа Дмитрия Нагиева вызвала бурные обсуждения
Попа Дмитрия Нагиева вызвала бурные обсуждения
Яна Поплавская в ужасе от того, что ей не позволяют говорить
Яна Поплавская в ужасе от того, что ей не позволяют говорить
Ивану Урганту было приказано сесть отдельно от отца на похоронах бабушки
Ивану Урганту было приказано сесть отдельно от отца на похоронах
Животный гороскоп: какие животные покровительствуют 2022 году
Животный гороскоп: какие животные покровительствуют 2022 году
Госдума разрешила полиции вскрывать автомобили и проникать в частные дома
Госдума разрешила полиции вскрывать автомобили и проникать в частные
В Жигаловском районе полицейские 100 километров гнались за нарушителем
В Жигаловском районе полицейские 100 километров гнались за нарушителем
До 10 декабря синоптики прогнозируют в Иркутской области метели и ветер
До 10 декабря синоптики прогнозируют в Иркутской области метели и

Топ на сегодня

Вышло крупное обновление Operation: Warlord для Insurgency: Sandstorm на Xbox
Вышло крупное обновление Operation: Warlord для Insurgency: Sandstorm
Christina – профессиональная косметика
Christina – профессиональная косметика
Дженнифер Энистон дала новое интервью: о съемках реюниона "Друзей", встречах с бывшим мужем и усталости от соцсетей
Дженнифер Энистон дала новое интервью: о съемках реюниона
Fidelity Digital Assets получила одобрение регулятора Великобритании
Fidelity Digital Assets получила одобрение регулятора Великобритании
Миллиардер Эрик Шмидт стал стратегическим советником Chainlink Labs
Миллиардер Эрик Шмидт стал стратегическим советником Chainlink Labs

Еще по теме

2022 — год какого животного по восточному календарю
Животный гороскоп: какие животные покровительствуют 2020 году
Животное-покровитель 2022 года
В каком цвете встречать 2022 год