Животный гороскоп: какие животные покровительствуют 2022 году

Вадим Карасев

Каждый год проходит под покровительством определенных животных-талисманов. Речь идет не только о восточных символах, но и о славянском календаре. Настало время узнать, какие животные будут править миром в 2022 году по версии разных календарей.

Удача человека зависит не только от звезд, но еще и от животных-покровителей. Если вдруг вас настигнет черная полоса. Избавиться от невезения помогут три магических способа. Также в этом году не стоит недооценивать силу оптимизма.

2022 год — время правления Тигра

Когда заходит речь о животном-покровителе, восточный гороскоп всегда проверяется первым. В 2022 году миром будет править Тигр, да не простой, а Водный.

Водная стихия будет актуальна в течение двух лет. Первый из них пройдет под управлением данного животного. Эксперты считают, что год будет очень важным, но размеренным и относительно спокойным. Вселенная даст нам возможность преуспеть в любой из сфер жизни, но не станет направлять нас. Тигр подарит силы и энергию, но как ими распоряжаться — решать вам самим.

2022 год по славянскому календарю

У славян в календаре не двенадцать, а шестнадцать животных. В этот раз энергетическими потоками управлять будет Златорогий Тур или просто Бык. Согласно поверьям славян, такой год может быть непредсказуемым и крайне динамичным. Это единственное расхождение с восточным календарем.

И Златорогий Тур, и Водяной Тигр похожи тем, что они не приемлют людской лени. Чтобы эти животные приносили удачу, нужно действовать, а не ждать у моря погоды. Бык поможет нам изменить свою жизнь к лучшему, дав нам веру в себя, физические и эмоциональные силы. Это животное, которое не привыкло расслабляться. Бык всегда идет вперед, что бы ни случилось. Подобным образом стоит поступать и вам.

Исходя из всего вышесказанного, можно прийти к выводу о том, что больше всего везти в 2022 году будет тем, кто родился в год Тигра (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) по восточному календарю или в год Тура (1942, 1958, 1974, 1990, 2006) по славянскому календарю. В прошлый раз дуэт двух этих животных случился в 1974 году. Все, кто появился на свет в этот год, могут считаться большими счастливчиками. Этих людей ждет большая удача.