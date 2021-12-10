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1,1 миллиона жителей Иркутской области привились от COVID-19

1,1 миллиона жителей Иркутской области привились от COVID-19

В Иркутской области на 10 декабря 1 123 572 человека поставили первый компонент вакцины от коронавируса, вторую прививку поставили 958 775 граждан. Для создания коллективного иммунитета в регионе необходимо привить 1 437 923 человека, следует из карты вакцинации жителей Приангарья.

Лидером вакцинации является Иркутск. Первый компонент вакцины поставили 367 982 иркутян. На втором месте — Ангарск, там привились 97 189 жителей. Далее Братск, где первый компонент поставили 96 471 житель.

По данным на 10 декабря, в Иркутской области с начала пандемии выявлено 145 344 случаев заражения COVID-19, за стуки заразилось 602 человека, выздоровели 359 граждан. Запас вакцины в регионе составляет около 300 тысяч доз. До конца 2021 года прививочную кампанию начнут среди подростков.

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По материалам: irk

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