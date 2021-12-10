17 фотографий, на которые нужно посмотреть несколько раз, чтобы разобраться, что там происходит

Можно ли верить реальности, если она сама порой создаёт такие иллюзии, что с первого взгляда непонятно, что происходит? Это вопрос философский, каждый волен отвечать на него так, как ему хочется. А мы собрали для вас примеры таких иллюзий. Перед вами подборка снимков из серии «показалось», на которые вам придётся посмотреть несколько раз, чтобы разобраться, что там да как.

Левитирующая рука

Просто мой папа и его собака

Африканский Змей Горыныч

Кажется, эту собаку сгенерировал искусственный интеллект

Да уж, искусственный интеллект может сгенерировать и животных, и людей, и вообще всякую всячину. Например, одна девушка попросила нейросеть сгенерировать промежуточные стадии между шпицем и гранатом. Существа получились весьма странные.

Из бельгийского телешоу

Причуды фигурного катания

Собака из фильма ужасов

Три руки

Как так вышло и откуда взялась третья рука? Комментаторы полагают, что то, что кажется левой рукой, на самом деле левая нога, а левая рука видна из-за спины.

После похода перепутались ноги

Показалось, что восемь голубей грозно смотрят на меня

Как будто у грузовика опоссум на логотипе

Огромная книжная полка

Чья это рука?

Скачки на котах

Очень длинная борода

Кот-ковбой

Человек с головой собаки

А вот ещё целая подборка снимков, которые были сделаны в самый нужный момент.