Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Актуальные новости » 18 фотографий диких животных, которых застали врасплох, и эти снимки стали просто комедийными шедеврами

18 фотографий диких животных, которых застали врасплох, и эти снимки стали просто комедийными шедеврами

18 фотографий диких животных, которых застали врасплох, и эти снимки стали просто комедийными шедеврами

Встречи с дикой природой не всегда проходят так, как хотелось бы себе это представить. Увидев животное, люди тут же тянутся за камерой, но животные могут не проявить чудеса грациозности и фотогеничности. В результате получаются такие снимки, что звери и птицы, запечатлённые на них, вряд ли хотели бы, чтобы всё это было опубликовано. Хорошо, что их никто не спрашивает!

Открой окно!

Неудачный портрет

Гипнотический взгляд

Ужин друзей

Как аппетитно выглядят эти растения за окном

Опоссум на крыльце

Кстати, у нас есть история о том, как кот принёс домой друга-опоссума прямо на спине.

Сколько драмы в этом фото

Само зло

Не снимай!

Белка в пузыре

Вызывайте экзорциста!

Кажется, вам только что подмигнули

Ночной взгляд

Бегу по тропинке, в голове ля-ля-ля

С камеры видеонаблюдения

Фотогеничная выдра

Любителям выдр мы предлагаем почитать историю о том, как одна из них залезла на каяк и попыталась украсть обувь, но это было так мило, что никто не смог ей противостоять.

Тропический Йети

Когда предпочитаешь оставаться инкогнито

А здесь вы можете найти подборку случаев, когда животные стали попутчиками в транспорте, и это было очень мило.


# Актуальные новости
По материалам: Юмор

Последние новости

Ирина Пегова показала пышную фигуру на фото в бикини
Ирина Пегова показала пышную фигуру на фото в бикини
Татьяна Волосожар рассказала о неприятном инциденте на съемках «Ледникового периода»
Татьяна Волосожар рассказала о неприятном инциденте на съемках
Дана Борисова призналась, что не занималась сексом несколько лет
Дана Борисова призналась, что не занималась сексом несколько лет
Таисия Повалий поделилась фото в день рождения, на котором ее трудно узнать
Таисия Повалий поделилась фото в день рождения, на котором ее трудно
Муж Светланы Антоновой признался ей в любви в день рождения
Муж Светланы Антоновой признался ей в любви в день рождения
Агата Муцениеце заявила, что вынесла бы мозги олигарху
Агата Муцениеце заявила, что вынесла бы мозги олигарху
Wonder Woman от Monolith Productions — первые детали проекта
Wonder Woman от Monolith Productions — первые детали проекта
Представлена игра Sonic Frontiers для Xbox One и Xbox Series X | S
Представлена игра Sonic Frontiers для Xbox One и Xbox Series X | S
DLC Warrior Priest of Sigmar для Warhammer: Vermintide 2 — временный консольный эксклюзив Xbox
DLC Warrior Priest of Sigmar для Warhammer: Vermintide 2 — временный
Билл Гейтс допустил отказ от Zoom и Skype в пользу метавселенных к 2024 году
Билл Гейтс допустил отказ от Zoom и Skype в пользу метавселенных к
Galaxy Digital разместил конвертируемые облигации на $500 млн
Galaxy Digital разместил конвертируемые облигации на $500 млн
Против SEC подали иск из-за подозрений о связи экс-чиновников с Ethereum
Против SEC подали иск из-за подозрений о связи экс-чиновников с

Топ на сегодня

Возлюбленный Екатерины Варнавы устроил ей эротический сюрприз
Возлюбленный Екатерины Варнавы устроил ей эротический сюрприз
Игорь Крутой умилил кадрами с крошкой внуком
Игорь Крутой умилил кадрами с крошкой внуком
21-летняя дочка Александра Малинина опубликовала фото из лондонской оперы
21-летняя дочка Александра Малинина опубликовала фото из лондонской
Прохор Шаляпин приобрел шикарный автомобиль за 15 миллионов
Прохор Шаляпин приобрел шикарный автомобиль за 15 миллионов
Технический директор SushiSwap покинул проект на фоне разногласий в команде
Технический директор SushiSwap покинул проект на фоне разногласий в

Еще по теме

В Калифорнии дружелюбная выдра приняла участие в праздничном заплыве на каяках
Невероятная дружба между животными (ФОТО)
В США опоссум напился виски, украденным в магазине (ФОТО)
Креативные снимки, сделанные с необычного ракурса (ФОТО)