18 фотографий диких животных, которых застали врасплох, и эти снимки стали просто комедийными шедеврами

Встречи с дикой природой не всегда проходят так, как хотелось бы себе это представить. Увидев животное, люди тут же тянутся за камерой, но животные могут не проявить чудеса грациозности и фотогеничности. В результате получаются такие снимки, что звери и птицы, запечатлённые на них, вряд ли хотели бы, чтобы всё это было опубликовано. Хорошо, что их никто не спрашивает!

Открой окно!

Неудачный портрет

Гипнотический взгляд

Ужин друзей

Как аппетитно выглядят эти растения за окном

Опоссум на крыльце

Кстати, у нас есть история о том, как кот принёс домой друга-опоссума прямо на спине.

Сколько драмы в этом фото

Само зло

Не снимай!

Белка в пузыре

Вызывайте экзорциста!

Кажется, вам только что подмигнули

Ночной взгляд

Бегу по тропинке, в голове ля-ля-ля

С камеры видеонаблюдения

Фотогеничная выдра

Любителям выдр мы предлагаем почитать историю о том, как одна из них залезла на каяк и попыталась украсть обувь, но это было так мило, что никто не смог ей противостоять.

Тропический Йети

Когда предпочитаешь оставаться инкогнито

А здесь вы можете найти подборку случаев, когда животные стали попутчиками в транспорте, и это было очень мило.