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20 километров дорог отремонтируют в Иркутске в 2022 году

20 километров дорог отремонтируют в Иркутске в 2022 году

В 2022 году в Иркутске по проекту «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано более 20 километров дорожного покрытия. Об этом мэр областного центра Руслан Болотов заявил во время пресс-конференции 9 декабря, сообщает пресс-служба администрации города.

Руслан Болотов:
— «Безопасные качественные дороги» — это важнейший федеральный проект, который инициировал президент Владимир Путин. В последние два года Иркутск набрал отличный темп, ежегодно мы ремонтируем более 20 километров дорог. 2022 год не станет исключением. В работе будет 14 участков, в том числе, два капитальных ремонта и две реконструкции. Объекты выбирали с учетом мнения горожан, депутатов и специалистов дорожной отрасли. Внимание, как всегда, будет уделено всем районам города.

Глава города назвал список улиц для ремонтов в 2022 году. Реконструкция пройдет на улице Карбышева (от пересечения с улицей Северной до пересечения улиц Лесной и Ушаковской), этот объект перешел с 2021 года. Также продолжится реконструкция второй половины путепровода по улице Джамбула с подходами.

Капитальный ремонт запланирован на путепроводе через железнодорожные пути на станции «Батарейная». А также на Верхней Набережной (от съезда с развязки Академического моста до дома № 107 по улице Верхняя Набережная) — объект перешел с 2021 года.

Ремонт сплошным методом пройдет на десяти участках. Это улица Карпинская (от примыкания слева подъезда к спортивным базам «Динамо» и «Локомотив» до границы города Иркутска), улица Депутатская (от улицы Ширямова до путепровода «Релейный завод»). Автомобильная дорога от путепровода «Релейный завод» до трамвайного кольца по улице Байкальской, дорога в микрорайон Университетский (от дома № 2 до дома №114). Улица Шевцова (от улицы Рабочего Штаба до микрорайона Топкинский, 13), улица Профсоюзная (от улицы Маяковского до улицы Терешковой, 6 «А»), улица Волгоградская (от улицы Муравьева до улицы Новаторов), улица Воровского (от улицы Полярная до улицы Саперная), улица Седова (от улицы Байкальская до улицы Провиантская) и 3-й пусковой комплекс (от дорожной части правого берега (основное направление, съезды № 1-1,1-2, 2-1 до улицы Седова).

Руслан Болотов:
— Еще одна важная составляющая ремонта дорог — работа с недобросовестными подрядчиками. Могу сказать, что сегодня этот процесс стал выглядеть системно и приносить результат. Продолжаем работу в отношении подрядных организаций, которые до сих пор не устранили нарушения. Общая сумма предписаний и пени составила более 14 миллионов рублей. Гарантийный срок четыре года действует на все дороги, восстановленные по программе БКД с 2018 года. После устранения замечаний гарантия на отремонтированный участок вновь продляется на четыре года.

В 2021 году в рамках гарантийных обязательств комиссией было обследовано 86 участков дорог, отремонтированных в 2018-2020 годах. Всего было выявлено 605 замечаний. Подрядчики устранили более 500 из них.

Также Руслан Болотов рассказал журналистам, что на сайте администрации города Иркутска созданы три интерактивных карты. Первая показывает ситуацию с ремонтом дорог. Зеленым цветом обозначены дороги, отремонтированные в 2021 году, синим — которые будут отремонтированы в 2022 году. Каждый объект показан на двух фотографиях «было — стало».

Вторая карта посвящена благоустройству города. На ней обозначены объекты, обустроенные или планируемые к работе по программе «Формирование комфортной городской среды». Это скверы, парки, общественные пространства. Зеленым — 2021 год с фотографией, как преобразилась территория. Синим — 2022 год с визуализированным проектом. С помощью третьей интерактивной карты можно посмотреть, как работает спецтехника по уборке города.

Предыдущая новость по этой теме:

Подрядчики по гарантии устранили 500 замечаний на дорогах Иркутска

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По материалам: irk

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