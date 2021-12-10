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21-летняя дочка Александра Малинина опубликовала фото из лондонской оперы

21-летняя дочка Александра Малинина опубликовала фото из лондонской оперы
Дочь певца Александра Малинина, 21-летняя Устинья сделала важное признание, поделившись фото из оперного театра. Дочь знаменитого артиста Александра Малинина и его жены Эммы учится в одной из лучших консерваторий мира. Устинья является студенткой Королевского музыкального колледжа в Лондоне. Девушка очень любит слушать оперу в исполнении знаменитой труппы Великобритании. Дочь Александра Малинина вновь посетила Королевский театр в Ковент-Гардене, где слушала «Тоску». Для выхода в свет Устинья выбрала стильный брючный костюм и дополнила образ знаменитой сумкой от Dior.
Устинья Малинина «Ещё один поход в оперу 🤩 Наверно…это моё самое любимое место на земле», - призналась Устинья. «Это значит, что ты выбрала правильную профессию!!!!👏🔥🔥», «Скоро и Вы будете на этой сцене петь!», «Какой шикарный образ - оперной Дивы, поход в Оперу - это как подняться до небес и укутавшись облаками слушать пение ангелов 👏👏👏», «Восхитительная девушка❤️», «Какая красивая, приятно смотреть и очень рада за вашу всю семью. Молодцы !!!!👏❤️», — откликнулись подлписчики Устиньи  в Instagram. Напомним, Малинин — многодетный отец. В первом браке у него появился на свет сын Никита, который стал самостоятельным певцом и композитором. Эмма Малинина подарила любимому мужу двоих детей: Устинью и Фрола. А еще артист усыновил ребенка своей супруги Антона. Он тоже многодетный папа. Александра и Эмма Малинины души не чают во внуках. Кстати, артист и его сын Никита принимают участие в шоу «Две звезды» на Первом канале. Поклонники семьи уверены, что у них нет конкурентов.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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