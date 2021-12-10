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3 игры Xbox Game Studios получили награды в рамках The Game Awards 2021

3 игры Xbox Game Studios получили награды в рамках The Game Awards 2021


В рамках The Game Awards 2021 анонсировали множество разнообразных проектов. Но основное в данном мероприятии — это не анонсы, а награждение лучших игр года.

Xbox Game Studios получила в рамках The Game Awards 2021 награды за игры: Halo Infinite, Forza Horizon 5 и Age of Empires 4. Игра Forza Horizon 5 завоевала сразу три награды. Отметим, что игра Psychonauts 2, которая была представлена в нескольких номинациях, осталась без наград.

Следующие проекты признаны лучшими в рамках The Game Awards 2021:



Игра года — It Takes Two



Игра года по мнению игроков — Halo: Infinite



Лучший геймдизайн (режиссура) — Deathloop



Лучшая поддержка — Final Fantasy XIV



Лучший сюжет — Guardians of the Galaxy



Лучший арт-дизайн — Deathloop



Лучший саундтрек — Nier Replicant



Лучший аудио-дизайн — Forza Horizon 5



Лучшая актерская игра —  Мэгги Робертсон, (Леди Димитреску, Resident Evil Village)



Лучшая независимая игра — Kena: Bridge of Spirits



Лучшая VR/AR игра — Resident Evil 4 VR



Лучший экшен — Returnal



Лучшая экшен-адвенчура — Metroid Dread!



Лучшая RPG — Tales of Arise



Лучший файтинг — Guilty Gear Strive



Лучшая семейная игра — It Takes Two



Лучшая стратегия/симулятор — Age of Empires 4



Лучшие инновации в доступности — Forza Horizon 5



Лучшая спортивная игра — Forza Horizon 5



Лучшая мультиплеерная игра — It Takes Two



Лучшая дебютная инди-игра — Kena: Bridge of Spirits



Лучшая киберспортивная игра — League of Legends



Самая ожидаемая игра — Elden Ring



Лучшая мобильная игра — Genshin Impact



Лучшая игра, оказавшая наибольшее влияние — Life is Strange: True Colors
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По материалам: newxboxone

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