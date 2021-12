3 игры Xbox Game Studios получили награды в рамках The Game Awards 2021





В рамках The Game Awards 2021 анонсировали множество разнообразных проектов. Но основное в данном мероприятии — это не анонсы, а награждение лучших игр года.

Xbox Game Studios получила в рамках The Game Awards 2021 награды за игры: Halo Infinite, Forza Horizon 5 и Age of Empires 4. Игра Forza Horizon 5 завоевала сразу три награды. Отметим, что игра Psychonauts 2, которая была представлена в нескольких номинациях, осталась без наград.

Следующие проекты признаны лучшими в рамках The Game Awards 2021:

Игра года — It Takes TwoИгра года по мнению игроков —Лучший геймдизайн (режиссура) — DeathloopЛучшая поддержка — Final Fantasy XIVЛучший сюжет — Guardians of the GalaxyЛучший арт-дизайн — DeathloopЛучший саундтрек — Nier ReplicantЛучший аудио-дизайн —Лучшая актерская игра — Мэгги Робертсон, (Леди Димитреску, Resident Evil Village)Лучшая независимая игра — Kena: Bridge of SpiritsЛучшая VR/AR игра — Resident Evil 4 VRЛучший экшен — ReturnalЛучшая экшен-адвенчура — Metroid Dread!Лучшая RPG — Tales of AriseЛучший файтинг — Guilty Gear StriveЛучшая семейная игра — It Takes TwoЛучшая стратегия/симулятор —Лучшие инновации в доступности —Лучшая спортивная игра —Лучшая мультиплеерная игра — It Takes TwoЛучшая дебютная инди-игра — Kena: Bridge of SpiritsЛучшая киберспортивная игра — League of LegendsСамая ожидаемая игра — Elden RingЛучшая мобильная игра — Genshin ImpactЛучшая игра, оказавшая наибольшее влияние — Life is Strange: True Colors