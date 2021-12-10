3 игры Xbox Game Studios получили награды в рамках The Game Awards 2021
Сегодня, 09:10
В рамках The Game Awards 2021 анонсировали множество разнообразных проектов. Но основное в данном мероприятии — это не анонсы, а награждение лучших игр года.
Xbox Game Studios получила в рамках The Game Awards 2021 награды за игры: Halo Infinite, Forza Horizon 5 и Age of Empires 4. Игра Forza Horizon 5 завоевала сразу три награды. Отметим, что игра Psychonauts 2, которая была представлена в нескольких номинациях, осталась без наград.
Следующие проекты признаны лучшими в рамках The Game Awards 2021:
Игра года — It Takes Two
Игра года по мнению игроков — Halo: Infinite
Лучший геймдизайн (режиссура) — Deathloop
Лучшая поддержка — Final Fantasy XIV
Лучший сюжет — Guardians of the Galaxy
Лучший арт-дизайн — Deathloop
Лучший саундтрек — Nier Replicant
Лучший аудио-дизайн — Forza Horizon 5
Лучшая актерская игра — Мэгги Робертсон, (Леди Димитреску, Resident Evil Village)
Лучшая независимая игра — Kena: Bridge of Spirits
Лучшая VR/AR игра — Resident Evil 4 VR
Лучший экшен — Returnal
Лучшая экшен-адвенчура — Metroid Dread!
Лучшая RPG — Tales of Arise
Лучший файтинг — Guilty Gear Strive
Лучшая семейная игра — It Takes Two
Лучшая стратегия/симулятор — Age of Empires 4
Лучшие инновации в доступности — Forza Horizon 5
Лучшая спортивная игра — Forza Horizon 5
Лучшая мультиплеерная игра — It Takes Two
Лучшая дебютная инди-игра — Kena: Bridge of Spirits
Лучшая киберспортивная игра — League of Legends
Самая ожидаемая игра — Elden Ring
Лучшая мобильная игра — Genshin Impact
Лучшая игра, оказавшая наибольшее влияние — Life is Strange: True Colors
По материалам: newxboxone