A Plague Tale: Requiem: новые скриншоты и описание игры — в Game Pass в день релиза





Разработчики из студии Asobo готовят к релизу в 2022 году игру A Plague Tale: Requiem, которая является прямым продолжением A Plague Tale: Innocence. В рамках The Game Awards 2021 они представили новый трейлер, а вместе с тем опубликовали пресс-релиз игры A Plague Tale: Requiem с ее описанием.

В A Plague Tale: Requiem игрокам предстоит направиться за Амицию и Хьюго после побега со своей опустошенной родины «на юг в новые регионы и яркие города». Указано, что игроков ждет «душераздирающее приключение»:

Узнайте цену спасения тех, кого любите, в отчаянной борьбе за выживание. Наносите удары из тени или развяжите ад, уничтожая врагов и проблемы с помощью множества искусно созданных инструментов и сверхъестественных сил.

Ниже можно посмотреть несколько новых скриншотов игры.

Напомним, что сразу после релиза A Plague Tale: Requiem будет доступна в Game Pass. Игра выходит только на новом поколении приставок — Xbox Series X | S и Playstation 5.

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