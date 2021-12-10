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Агата Муцениеце заявила, что вынесла бы мозги олигарху

Агата Муцениеце заявила, что вынесла бы мозги олигарху
Актриса Агата Муцениеце призналась, что мечтает о беззаботной жизни. Артистка много лет прожила с Павлом Прилучным. Актриса отмечала, что она вышла за коллегу по любви. Ведь они вместе достигли успеха в карьере и финансового благополучия. Однако теперь звезда признается, что не хотела бы крутить роман с несостоятельным кавалером. 32-летняя Агата Муцениеце сейчас просто нарасхват. Актриса снимается в кино, пропадает на тренировках «Ледникового периода» Первого канала и успевает снимать собственные проекты на YouTube-площадке. Звезда признается, что рада востребованности, однако чувствует, как морально устает. «Мне иногда хочется быть женой олигарха. Чтобы ни о чем не нужно было думать кроме шоппинга, ухода за собой, какую машину купить, куда полететь отдыхать. Знаете, чтобы вот такие у меня были заботы серьезные. Было бы круто. Но… не в этой жизни, наверное», — вздыхала брюнетка в YouTube-влоге «Прилучные будни».
Агата Муцениеце Ранее актриса признавалась, что не стала бы встречаться с мужчиной, который зарабатывает меньше нее. Правда, долго оставаться в статусе содержанки Агата не собирается. «Скорее всего, я бы наслаждалась такой жизнью максимум полгода. Потом бы я начала сходить с ума, ругаться, доводить до инфаркта мужа — старого умирающего олигарха. Мол, хочу жить самостоятельно. Выносила бы мозги своей независимостью. Но не узнаешь, пока не проверишь», — улыбалась Муцениеце. Напомним, что Агата прожила с Павлом Прилучным девять лет. Вместе они растили детей: Тимофея и Мию. Развод артистов сопровождался публичными дрязгами. К счастью, со временем им удалось наладить дружеские отношения ради наследников. Актриса спокойно отпускает сына и дочь к отцу, которые уже успели привязаться к потенциальной мачехе — Мирославе Карпович.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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