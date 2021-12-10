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Alameda Research и Animoca Brands поддержали платформу P2E-игр в раунде на $6,5 млн

Alameda Research и Animoca Brands поддержали платформу P2E-игр в раунде на $6,5 млн


Гейминговая блокчейн-компания Rainmaker Games привлекла $6,5 млн по итогам посевного инвестраунда от CoinFund, Alameda Research, Animoca Brands и других. Средства пойдут на развитие бесплатной платформы для доступа к NFT-играм, работающим по модели Play-to-Earn (P2E).



Финансирование также предоставили Polygon Studios, Republic Realm, Merit Circle и Skyvision Capital.


Инвесторы получили 4% от токенов RAIN в преддверии токенсейла, который пройдет 17 декабря. По итогам инвестраунда Rainmaker Games оценили в $162 млн.



Rainmaker объединит «сотни P2E-игр, игроков и гильдии по всему миру». Портал позволит «тренироваться и учиться, управлять заработками, общаться в чате», стремясь стать глобальным хабом и стартовой площадкой для новых проектов. Одна из целей платформы — снизить входной порог в пространство P2E.


«В ближайшие несколько лет игры станут выбором карьеры для многих, в особенности из развивающихся стран», — заявил CEO фирмы Уилл Дин.


Топ-менеджер в интервью CoinDesk отметил, что проект зародился как игровая гильдия. В настоящее время он трансформировался в нечто «похожее на фитнес-центр и агентство талантов». Команда с подтвержденным ончейн-опытом поможет «прокачать навыки», чтобы достичь уровня, позволяющего зарабатывать в играх.


В будущем геймеры смогут заимствовать или одалживать внутриигровые NFT на маркетплейсе платформы, согласно ее профилю на Polkastarter.


Бета-версия платформы ожидается в первом квартале 2022 года.


Напомним, гейминговая блокчейн-компания Avocado Guild объявила о привлечении $18 млн от QCP Soteria Node и Animoca Brands.


В ноябре принадлежащая последней платформа The Sandbox закрыла раунд финансирования на $93 млн.


https://forklog.com/na-puti-k-metavselennoj-kak-razvivaetsya-industriya-gamefi/


# Экономика
По материалам: ForkLog

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