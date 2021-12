Alameda Research и Animoca Brands поддержали платформу P2E-игр в раунде на $6,5 млн

Гейминговая блокчейн-компания Rainmaker Games привлекла $6,5 млн по итогам посевного инвестраунда от CoinFund, Alameda Research, Animoca Brands и других. Средства пойдут на развитие бесплатной платформы для доступа к NFT-играм, работающим по модели Play-to-Earn (P2E).

