Alameda Research и Animoca Brands поддержали платформу P2E-игр в раунде на $6,5 млн

Гейминговая блокчейн-компания Rainmaker Games привлекла $6,5 млн по итогам посевного инвестраунда от CoinFund, Alameda Research, Animoca Brands и других. Средства пойдут на развитие бесплатной платформы для доступа к NFT-играм, работающим по модели Play-to-Earn (P2E).

@RainmakerGaming will be announcing partnerships soon



Thank you to all our investors helping us build the future of #P2E Gaming to make it accessible for EVERYONE!https://t.co/J9MXBsjxwx — Rainmaker Games (@RainmakerGaming) December 9, 2021

Финансирование также предоставили Polygon Studios, Republic Realm, Merit Circle и Skyvision Capital.

Инвесторы получили 4% от токенов RAIN в преддверии токенсейла, который пройдет 17 декабря. По итогам инвестраунда Rainmaker Games оценили в $162 млн.

The $RAIN token is coming💧



🚀 Get ready for our Fair Token Launch on Dec 17th!

👀What is Rainmaker: a free global platform to play hundreds of #P2E games, connecting gamers, games, and guilds worldwide.

✍️Sign up here:https://t.co/SPWrA1rGXV

🙌Join TG: https://t.co/FjydaACA3J — Rainmaker Games (@RainmakerGaming) December 7, 2021

Rainmaker объединит «сотни P2E-игр, игроков и гильдии по всему миру». Портал позволит «тренироваться и учиться, управлять заработками, общаться в чате», стремясь стать глобальным хабом и стартовой площадкой для новых проектов. Одна из целей платформы — снизить входной порог в пространство P2E.

«В ближайшие несколько лет игры станут выбором карьеры для многих, в особенности из развивающихся стран», — заявил CEO фирмы Уилл Дин.

Топ-менеджер в интервью CoinDesk отметил, что проект зародился как игровая гильдия. В настоящее время он трансформировался в нечто «похожее на фитнес-центр и агентство талантов». Команда с подтвержденным ончейн-опытом поможет «прокачать навыки», чтобы достичь уровня, позволяющего зарабатывать в играх.

В будущем геймеры смогут заимствовать или одалживать внутриигровые NFT на маркетплейсе платформы, согласно ее профилю на Polkastarter.

Бета-версия платформы ожидается в первом квартале 2022 года.

Напомним, гейминговая блокчейн-компания Avocado Guild объявила о привлечении $18 млн от QCP Soteria Node и Animoca Brands.

В ноябре принадлежащая последней платформа The Sandbox закрыла раунд финансирования на $93 млн.

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