Анастасия Волочкова подставила себя вместо друзей

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, как попала в лапы мошенников. Летом 2020 года звезда балета на мобильный телефон позвонили неизвестные. Они сказали, что нашли ее номер в базе данных и хотят предложить выгодные условия для вложения средств. Известная компания имела офис в центре Москвы и пригласила балерину к себе. «Я инвестировать ничего никуда не хотела. Инвестировала я один раз 12 лет назад в бывшего мужа с концами. Это было три миллиона долларов», — говорит Волочкова. Звезда экрана привезла с собой два миллиона рублей и отдала их под 10% годовых. Потом ей предложили добавить миллион и вложить их на три месяца. «Мне вернули миллион и 150 тысяч рублей. Я не вкладывала больше, стала ждать остальное. А они пропали», — говорит Анастасия в эфире шоу «Пусть говорят».Анастасия Волочкова Она добавила, что мошенники постоянно напирали на то, чтобы та рассказала о них своим друзьям. Ведь она общается со звездами шоу-бизнеса, политиками и общественными деятелями, у которых есть финансы. Но она не сдала никому ничего. «Я подставила свою попу и вышла на амбразуру», — заявила Волочкова в студии Первого канала. В итоге деньги ей не возвращали целый год, поэтому она пошла в полицию. Только после этого история получила широкую огласку в СМИ и теперь в ней разбираются следователи. А вот глава компании лично позвонил Анастасии и заверил: он вернет деньги. «Мы никогда не преследовали каких-то мошеннических целей с целью хищения средств. Хотим рассчитаться со всеми, в том числе и с вами. Сейчас все активы компании арестованы, компания не может эти активы распродать и рассчитаться», — сказал глава фирмы.