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Анна Кикина первой из российских космонавтов отправится на МКС на корабле Илона Маска: что мы о ней знаем

Анна Кикина первой из российских космонавтов отправится на МКС на корабле Илона Маска: что мы о ней знаем

Вчера глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что 37-летняя Анна Кикина, единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса, первой из российских космонавтов отправится в следующем году на МКС на корабле Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX.

Исходим из того, что наш космонавт Кикина осуществит космический полет в 2022 году. Мы думаем, что она полетит на американском корабле, а мы американского астронавта посадим на свой "Союз" в рамках перекрестных полетов. Красавица наша, космонавтка будет первой, кто реализует программу перекрестных полетов,

— отметил он.

Сама Анна новость пока не прокомментировала, а вот в сети на нее отреагировали очень бурно.

Собрали самые интересные факты о карьере и личной жизни Анны Кикиной и о том, как она пришла в космонавтику.


1. Анна Кикина родилась в Новосибирске. В 21 год она окончила курсы при МЧС, где выучилась на инструктора по обучению населения основам первой помощи. Еще через год она с отличием окончила Новосибирскую государственную академию водного транспорта по специальности "защита в чрезвычайных ситуациях". По первому образованию она инженер-гидротехник. Через два года Кикина получила еще один диплом в том же вузе по специальности "экономист-менеджер".


2. После окончания академии Анна работала на радио "Радио Сибирь-Алтай" — была ведущей, а затем стала программным директором.


3. В 2012 году, в 27 лет, Анна решила стать космонавтом. Все получилось довольно неожиданно: услышав на радио новость о наборе кандидатов для полета в космос, Анна решила попробовать свои силы. В интервью Glamour она рассказывала, что космонавтика не была ее детской мечтой, но упускать возможность пополнить ряды космонавтов она не стала.

Уровень физической подготовки у меня был достаточным для того, чтобы пройти конкурс с превышением балла. Хотя оценивалось все по мужским нормативам. Единственная особенность — женщинам можно было не подтягиваться, а отжиматься: три отжимания засчитывались как одно подтягивание,

— делилась она.

Из 304 претендентов (как мужчин, так и женщин) отобрали восемь лучших. В их число вошла и Анна. Пока в космос она не летала.


4. После этого она приступила к общекосмической подготовке, которая продолжалась почти два года. В 2014 году ей была присвоена квалификация "космонавт-испытатель" и она пополнила отряд ЦПК. В 2016 году Анна Кикина стала единственной женщиной-космонавтом в составе Роскосмоса, после того как Елена Серова вошла в состав депутатов Госдумы.

5. В 2017 году Анна Кикина в качестве бортинженера приняла участие в эксперименте Sirius, который имитировал полет на Луну.

6. Анна замужем. Ее супруг Александр Сердюк — тренер по физической подготовке в Центре подготовки космонавтов. Кикина говорит, что к ее выбору профессии он относится с пониманием.

Муж уважает профессию и мой выбор, поддерживает меня на моем пути. Я не думаю о долгой разлуке в полете с точки зрения томительных ожиданий. Время будет заполнено работой, пока я сосредоточена на ней, готовлюсь на Земле для качественного ее выполнения в космическом полете. Временная разлука с близкими — это нюанс профессии, через это проходят все космонавты,

— отмечала она в интервью "360".

Детей у пары нет.


Николай Чуб, Анна Кикина и Олег Кононенко

7.Анна с детства увлекается спортом — занималась плаванием, волейболом, карате, рукопашным боем, волейболом, самбо, теннисом и баскетболом. Она является мастером спорта по полиатлону и рафтингу. Анна входила в состав сборной России по рафтингу и может похвастаться серебряной медалью всероссийской лыжной гонки "Лыжня России", которую она получила в 2011 году. На счету Анны — 153 прыжка с парашютом.


8. В этом году американская компания Mattel представила куклу Барби по образу Анны Кикиной. Анна призналась, что для нее это было очень приятно.

Barbie-космонавт своим образом не только демонстрирует ребенку профессию, но и дает понимание, что шанс стать космонавтом есть у каждого, кто его не упустит и подготовится к реализации своих идей, — отмечала Кикина.


9. Если Анна полетит в следующем году на МКС, то она станет пятой российской женщиной-космонавтом, кто совершал полет в космос. Ранее это уже делали Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова. Летала в космос и российская актриса Юлия Пересильд.


10. В прошлом году Анна Кикина вместе со своими коллегами Николаем Чубом и Олегом Кононенко приняла участие в шоу "Вечерний Ургант".


Николай Чуб, Анна Кикина, Иван Ургант и Олег Кононенко
Мариана Панкина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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