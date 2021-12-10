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Анонсирована игра The Texas Chain Saw Massacre по культовому фильму ужасов 1974 года

Анонсирована игра The Texas Chain Saw Massacre по культовому фильму ужасов 1974 года


Студия Sumo Nottingham, входящая в состав Sumo Digital, и издательство Gun Interactive анонсировали новую игру — The Texas Chain Saw Massacre, по мотивам фильмов серии «Техасская резня бензопилой». Сейчас разработчики не сообщают, на каких платформах выйдет игра, и когда состоится ее релиз. Был представлен небольшой трейлер и рассказаны некоторые подробности.

Заявлено, что игра The Texas Chain Saw Massacre — это ассиметричный многопользовательский хоррор, основанный на культовом фильме 1974 года. Разработчики отдельно в пресс-релизе отмечают, что они аутентично подошли к воссозданию всего того, что можно было видеть в фильме «Техасская резня бензопилой» 1974 года — места, персонажи и даже звук.


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По материалам: newxboxone

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