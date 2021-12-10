Билл Гейтс допустил отказ от Zoom и Skype в пользу метавселенных к 2024 году

Через два-три года большинство виртуальных встреч будут проходить в метавселенных. Такой прогноз дал основатель Microsoft Билл Гейтс в своем блоге.

2021 was an incredibly hard year for many people, including me, but there are reasons to be optimistic that 2022 will be better: https://t.co/BxF6Q4K9Mq pic.twitter.com/C0SdhYxKg8 — Bill Gates (@BillGates) December 8, 2021

«Идея заключается в том, что в конечном итоге вы будете использовать свой аватар для встреч с людьми в виртуальном пространстве, которое имитирует ощущение присутствия в реальной комнате вместе с ними. Для этого вам понадобится что-то вроде VR-очков и перчаток с захватом движения», — написал Гейтс.

По словам миллиардера, люди ошибочно считают, что качество программного обеспечения, стоящего за подобными симуляциями, будет оставаться неизменным. Он подчеркнул, что технологический аспект метавселенной развивается крайне быстро, а со временем этот процесс лишь ускорится.

Гейтс отметил, что у большинства людей пока нет необходимого для погружения в метавселенные оборудования. Однако, по его мнению, скоро ситуация изменится.

Он рассказал, что в 2022 году Microsoft планирует выпустить «промежуточную версию» своего VR-комплекта, который использует «вашу веб-камеру для захвата анимации аватара, применяемого в текущем 2D-сеттинге».

«Нам еще есть над чем поработать, но мы приближаемся к черте, после которой технология действительно начнет повторять опыт совместной работы в офисе», — заключил Гейтс.

В четверг, 9 декабря, венчурное подразделение корпорации M12 возглавило раунд финансирования стартапа Palm NFT Studio на сумму $27 млн. Последний работает с компаниями и брендами, позволяя им создавать NFT-проекты на Ethereum.

Palm NFT Studio is proud to announce a Series B raise of $27M led by Microsoft's Venture Fund, @M12vc.



We're celebrating this as positive progress toward our unwavering commitment to providing greater access to the NFT ecosystem and empowering creators.https://t.co/frMSHrevCN — PalmNFT (@PalmNft) December 9, 2021

Напомним, в Bank of America назвали метавселенные «огромной возможностью» для индустрии цифровых активов.