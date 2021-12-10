Биржа BitGet запустила новогодний конкурс с призовым фондом от $25 000

На криптовалютной бирже BitGet стартовал конкурс для пользователей из России, Украины и СНГ. Ивент продлится с 10 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Призовой фонд будет расти по мере увеличения числа участников.

Организаторы наградят пользователей за достижение торговых объемов, использование и продвижение копитрейдинга, а также депозиты и активность в соцсетях.

Участники могут получить по одному призу в каждой категории. BitGet учитывает пользовательские активности во всех поддерживаемых криптовалютах.

Платформа будет дисквалифицировать участников, которые накручивают число подписчиков или пытаются манипулировать рынком. Подробные условия — на Zendesk биржи.

Торговый конкурс

Задача текущих пользователей: достичь торговых объемов более $5 млн. Победят участники с наибольшим объемом и позитивным P/L. Они получат призы в USDT:

$6000 за 1 место;

$5000 за 2 место;

$4000 за 3 место;

$3000 за 4 место;

$2000 за 5 место.

Пользователи также получат призы:

от $1,5 млн — 5 призов по $600;

от $700 000 — 10 призов по $200;

от $100 000 — 80 призов по $12,5.

BitGet учитывает самостоятельную торговлю и сделки по копитрейдингу на спотовых и фьючерсных рынках.

Копитрейдинг

Задача профессиональных трейдеров: до 9 января набрать от 50 подписчиков и провести минимум 30 копи-сделок. Награда за достижение результата — 100 бонусных средств. Это внутренний аналог USDT, который можно использовать для торговли, но нельзя вывести с биржи.

Задача подписчиков: с 10 декабря по 9 января копировать сделки профессиональных трейдеров:

20-49 сделок — 20 бонусных средств;

50-99 сделок — 50 бонусных средств;

более 100 сделок — 100 бонусных средств.

Депозиты и социальная активность

Задание для всех: до 9 января внести депозит от $200 и провести три сделки. Приз — 10% от депозита, но не больше 100 бонусных средств.

Для пользователей соцсетей: подписаться на русскоязычное сообщество BitGet в Twitter, ВКонтакте или Instagram, сделать репост любого поста о новогоднем конкурсе и заполнить гугл-форму. Приз — 5 бонусных средств.

Напомним, ранее криптобиржа BitGet стала партнером ФК «Ювентус» и спонсором крупнейшего турнира по CS:GO.



