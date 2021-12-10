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Bloomberg узнал о планах Binance запустить биткоин-биржу в Индонезии

Bloomberg узнал о планах Binance запустить биткоин-биржу в Индонезии


Криптовалютная биржа Binance ведет переговоры с крупнейшим банком Индонезии Bank Central Asia (BCA) и государственной телекоммуникационной компанией Telkom Indonesia о создании совместного предприятия на территории страны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. 


Речь идет о платформе для торговли цифровыми активами. Собеседники издания отметили, что сделка еще обсуждается и ее условия могут измениться.


Принадлежащий богатейшей семье Индонезии Хартоно BCA может сформировать сотрудничество с биржей через одно из своих подразделений. Telkom Indonesia заинтересована в инвестициях в блокчейн-сектор через венчурное крыло MDI Ventures.


BCA и Telkom Indonesia являются публичными компаниями. Капитализация первой превышает $63 млрд, второй — оценивается в $28,6 млрд. 


Binance уже присутствует на рынке Индонезии. В 2020 году компания приобрела контрольный пакет акций регулируемой биткоин-биржи Tokocrypto. В ближайшие два-три года последняя планирует выйти на фондовый рынок.


Ранее Binance приобрела 18% долю в сингапурской платформе security-токенов Hg Exchange.


Напомним, в декабре Чжао заявил о планах компании получить регистрацию в Великобритании.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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