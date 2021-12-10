Борис Корчевников согласился жениться на пожилой актрисе

Клара Новикова предложила ведущему Борису Корчевникову пожениться. Очередной гостьей «Судьбы человека» на канале «Россия 1» стала Клара Новикова, которая не упустила возможности пошутить над холостым телеведущим Борисом Корчевниковым, предложив ему в роли супруги... себя. Несколько лет назад Корчевников расстался с главной любовью своей жизни, актрисой Анной Сесиль-Свердловой, и до сих пор не был замечен в серьезных отношениях. Более того, 39-летний телеведущий не скрывает, что мечтает встретить надежную женщину и стать отцом. Клара Новикова в шутку отметила, что могла бы стать новой пассией звездного холостяка. «Боря не женат, я себя предлагаю ему! — пошутила артистка. — Сегодня существует мода, когда женщина может быть старше, у меня есть наряд, в котором можно пойти к венцу».Клара Новикова Корчевникова не растерялся и поддержал юмор Клары Борисовны. «Я согласен, — робко произнес он в «Судьбе человека» на канале «Россия 1», — правда, когда мы с вами встречались в последний раз, вы что-то говорили про свою внучку. Что, знакомство с ней отменяется?!» Клара Новикова дала понять Борису, что ее внучка молода для него. «Ей 20 лет, но я не могу выбрать за нее, она должна сама решить. И при чем тут она? Внучка побрилась налысо, вы ее от мальчика не отличите. Она дизайнер, очень эксцентричная. Зато есть я!» — уверенно сказала она. Напомним, на счету 74-летней артистки два брака. Первым избранником Клары Борисовны стал барабанщик Виктор Новиков, вторым — спортивный журналист Юрий Зерчанинов. Мужчины не стало около 12 лет назад после операции на сердце. От Зерчанинова Новикова родила дочь Марию, которая сейчас занимается театральной деятельностью. «Очень грущу, что нет Юры, очень!» — с грустью рассказывает юмористка.