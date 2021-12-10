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Братская дзюдоистка Ирина Долгова переехала в Тюмень из-за отсутствия поддержки от региона

Братская дзюдоистка Ирина Долгова переехала в Тюмень из-за отсутствия поддержки от региона

Чемпионка Европы по дзюдо, участница Олимпийских игр в Токио и Рио-де-Жанейро, братчанка Ирина Долгова переехала из Иркутской области в Тюмень. Отныне она состоит в команде центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» и будет представлять на соревнованиях Тюменскую область.

«Давно думала о переезде, так как в моем регионе не нашла необходимой организационной поддержки . В Тюмени одни из лучших условий для тренировок, от которых я не смогла отказаться. Уровень местных дзюдоистов растет с каждым годом. Рада оказаться здесь и стать частью команды», - цитирует спортсменку пресс-служба центра «Тюмень-дзюдо».

На своей странице в «Инстаграм» Ирина Долгова рассказала о недостаточном финансировании спортсменов в городе Братске. По словам девушки, она «ждала и верила, что все изменится в лучшую сторону в Иркутской области». Однако никаких изменений, по мнению спортсменки, не произошло.

Ирина Долгова:
—Я безмерно благодарна школе дзюдо «Спартак», моим тренерам и всем кто помогал мне, но я считаю, что я должна думать о том, где мне будет лучше, о себе и о своем будущем.

Предыдущая новость по этой теме:

Братчанка Ирина Долгова уступила в 1/8 финала олимпийского турнира по дзюдо

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По материалам: irk

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