Браузер Opera анонсировал поддержку экосистемы Solana

Разработчики браузера Opera анонсировали интеграцию поддержки блокчейна Solana в первой половине 2022 года.

Opera joins forces with @Solana!🚀 The integration will enable Opera Android users to enjoy seamless access to Solana DApps alongside low-fees and fast transactions within the ecosystem. You’ll be able to access it through Opera in Q1 2022. Learn more: https://t.co/XRkHUSYrLZ pic.twitter.com/viRDwpQwEq