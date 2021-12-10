Браузер Opera анонсировал поддержку экосистемы Solana

Разработчики браузера Opera анонсировали интеграцию поддержки блокчейна Solana в первой половине 2022 года.

Opera joins forces with @Solana!🚀 The integration will enable Opera Android users to enjoy seamless access to Solana DApps alongside low-fees and fast transactions within the ecosystem. You’ll be able to access it through Opera in Q1 2022. Learn more: https://t.co/XRkHUSYrLZ pic.twitter.com/viRDwpQwEq — Opera (@opera) December 10, 2021

«Opera с 2018 года предоставляет поддержку Web 3.0 и встроенный криптокошелек в своих браузерах как в мобильной, так и десктопной версии. […] Блокчейн Solana обеспечивает быстрые транзакции с низкими комиссиями, которые помогут привлечь больше людей к Web 3.0 и DeFi», — говорится в пресс-релизе.

На первом этапе новые функции реализуют в Opera для Android.

В ноябре стало известно, что ориентированный на приватность браузер Brave интегрирует поддержку Solana. Реализация тоже запланирована на первую половину будущего года.

https://forklog.com/chto-takoe-solana/

Напомним, в декабре 2018 года Opera представила готовый к Web 3.0 браузер со встроенным Ethereum-кошельком для Android. Через полгода вышла версия для iOS.

В июле 2020 года компания сообщила, что ее криптовалютным продуктом ежемесячно пользуются 170 000 человек.

В начале 2021 года платежный процессор Simplex объявил, что поможет Opera интегрировать шлюз покупки цифровых активов.



