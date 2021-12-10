Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Браузер Opera анонсировал поддержку экосистемы Solana

Браузер Opera анонсировал поддержку экосистемы Solana


Разработчики браузера Opera анонсировали интеграцию поддержки блокчейна Solana в первой половине 2022 года.



«Opera с 2018 года предоставляет поддержку Web 3.0 и встроенный криптокошелек в своих браузерах как в мобильной, так и десктопной версии. […] Блокчейн Solana обеспечивает быстрые транзакции с низкими комиссиями, которые помогут привлечь больше людей к Web 3.0 и DeFi», — говорится в пресс-релизе.


На первом этапе новые функции реализуют в Opera для Android.


В ноябре стало известно, что ориентированный на приватность браузер Brave интегрирует поддержку Solana. Реализация тоже запланирована на первую половину будущего года.


https://forklog.com/chto-takoe-solana/

Напомним, в декабре 2018 года Opera представила готовый к Web 3.0 браузер со встроенным Ethereum-кошельком для Android. Через полгода вышла версия для iOS.


В июле 2020 года компания сообщила, что ее криптовалютным продуктом ежемесячно пользуются 170 000 человек.


В начале 2021 года платежный процессор Simplex объявил, что поможет Opera интегрировать шлюз покупки цифровых активов.



# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Из-за теплой погоды торосы в заливах Байкала образуются позже обычного
Из-за теплой погоды торосы в заливах Байкала образуются позже обычного
Программы подготовки пилотов предложили изменить для предотвращения авиакатастроф
Программы подготовки пилотов предложили изменить для предотвращения
Как с террористами: писатель Лукьяненко призвал бороться с отрицателями ковида
Как с террористами: писатель Лукьяненко призвал бороться с
Пользователи сообщили о новом сбое в сети Solana
Пользователи сообщили о новом сбое в сети Solana
Житель Калуги перечислил 5 млн рублей на две фейковые биткоин-биржи
Житель Калуги перечислил 5 млн рублей на две фейковые биткоин-биржи
Meta открыла доступ к VR-соцсети в США и Канаде
Meta открыла доступ к VR-соцсети в США и Канаде
Конгрессмен США вдохновил криптоэнтузиастов на создание новых мем-токенов
Конгрессмен США вдохновил криптоэнтузиастов на создание новых
Bloomberg узнал о планах Binance запустить биткоин-биржу в Индонезии
Bloomberg узнал о планах Binance запустить биткоин-биржу в Индонезии
Браузер Opera анонсировал поддержку экосистемы Solana
Браузер Opera анонсировал поддержку экосистемы Solana
День Конституции Российской Федерации можно картинкой и стихотворением поздравить друзей
День Конституции Российской Федерации можно картинкой и
Модный дайджест: от косметики в стиле "Эмили в Париже" до нового бренда Надежды Оболенцевой
Модный дайджест: от косметики в стиле "Эмили в Париже" до
Dustborn
Dustborn

Топ на сегодня

Возлюбленный Екатерины Варнавы устроил ей эротический сюрприз
Возлюбленный Екатерины Варнавы устроил ей эротический сюрприз
Игорь Крутой умилил кадрами с крошкой внуком
Игорь Крутой умилил кадрами с крошкой внуком
21-летняя дочка Александра Малинина опубликовала фото из лондонской оперы
21-летняя дочка Александра Малинина опубликовала фото из лондонской
Прохор Шаляпин приобрел шикарный автомобиль за 15 миллионов
Прохор Шаляпин приобрел шикарный автомобиль за 15 миллионов
Технический директор SushiSwap покинул проект на фоне разногласий в команде
Технический директор SushiSwap покинул проект на фоне разногласий в

Еще по теме

Браузер Brave добавит поддержку экосистемы Solana
Opera выпустила новый браузер для мобильных
Opera VPN закроется 30 апреля
Браузер Opera подключил сервис Яндекс.Дзен