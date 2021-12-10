ЦБ РФ перечислил связанные с криптовалютами риски

Криптовалюты не могут быть средством платежа из-за их высокой волатильности, говорится в документе ЦБ РФ, который посвящен основным направлениям цифровизации финансового рынка в 2022-2024 годах.

Центробанк также отмечает, что криптоактивы "не получили признание мировых регуляторов" из-за рисков их использования для отмывания средств.

"Помимо этого, данные активы являются небезопасными в силу повышенного интереса к ним со стороны злоумышленников", - говорится в документе.

ЦБ указывает на существование различий в регулировании сферы криптовалют, но отмечает общую тенденцию к ужесточению.

Ответом на потребность населения в безопасном цифровом платежном средстве могут стать цифровые валюты центробанков (CBDC), заявили в ЦБ. Глава регулятора Эльвира Набиуллина в ноябре говорила, что разрабатываемый центробанком цифровой рубль станет полноценной заменой криптовалют для россиян.

Напомним, в октябре в ЦБ назвали вложения жителей страны в криптоактивы потенциально значимой проблемой. По оценкам регулятора, объем операций жителей РФ с криптовалютами ежегодно составляет около $5 млрд.