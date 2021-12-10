Chainalysis добавит поддержку Lightning Network

Аналитическая платформа Chainalysis анонсировала поддержку сети микроплатежей биткоина Lightning Network (LN) ее решением для отслеживания транзакций с февраля 2022 года.

https://twitter.com/chainalysis/status/1469317238893289475

"VASP, в том числе криптовалютные биржи, которые используют Chainalysis KYT (Know Your Transaction) для мониторинга транзакций в режиме реального времени, смогут разрешать внесение депозитов и вывод биткоина с ноды Lightning, соблюдая нормативные правила", — говорится в пресс-релизе.

В Chainalysis напомнили, что LN — это протокол второго уровня, который дает возможность пользователям осуществлять транзакции практически мгновенно и с небольшой комиссией.

https://forklog.com/chto-takoe-lightning-network-rukovodstvo-dlya-nachinayushhih/

Протокол работает с 2018 года, но взрывной рост показателей продемонстрировал в 2021 году. За 11 месяцев количество заблокированных в каналах LN биткоинов выросло с ​​~468 BTC до чуть менее 3600 BTC, отметили в компании.

Специалисты фирмы полагают, что в немалой степени это связано с добавлением в Twitter возможности принимать донаты в криптовалюте и легализацией биткоина в Сальвадоре.

Согласно прогнозу аналитиков Arcane Research, число активных пользователей LN к 2030 году может превысить 700 млн.

По мнению директор по стратегии Blockstream Сэмсон Моу, решение способно сделать биткоин глобальным средством обмена.

"Lightning Network решает многие проблемы, которые не позволяют использовать протокол биткоина для микроплатежей и других типов транзакций, способствующих финансовой интеграции. Предоставляя клиентам поддержку транзакций в LN, мы надеемся повысить популярность сети и помочь ее масштабированию", — заявила директор по продуктам Chainalysis Пратима Арора.

Chainalysis KYT обеспечит предварительные проверки вывода средств в LN и функцию предупреждения о подозрительном поведении, уточнили в фирме.

Напомним, в сентябре СМИ раскрыли некоторые методы и инструменты, используемые Chainalysis для сбора информации о криптотранзакциях и пользователях.

В июле, после инвестраунда Серии Е на сумму $100 млн, оценка компании достигла $4,2 млрд.